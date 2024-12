Hamilton afronta emotivo final en su ‘increíble’ trayectoria con Mercedes

Lewis Hamilton reflexionó sobre la “increíble aventura” y la sociedad más exitosa en la historia de la Fórmula 1 cuando se apresta a despedirse de Mercedes este fin de semana y unirse a Ferrari.

El cambio marca un nuevo comienzo para Hamilton, quien a sus 39 años ha tenido un complicado final en su última temporada con Mercedes. La primera tarea de Ferrari el próximo año será que recupere su mejor forma.

“No creo que vamos a terminar en alto”, dijo Hamilton el domingo después de finalizar 12do en Qatar, una carrera en la que sufrió penalizaciones, un pinchazo e incluso pidió permiso a Mercedes para retirar al monoplaza. Dos días antes, dijo que “definitivamente ya no soy rápido” después de tener dificultades en otra clasificación.

El Gran Premio de Abu Dabi este domingo será la última carrera de Hamilton con Mercedes, bajando el telón de una estancia de 12 años con el equipo. Ganó seis de sus siete títulos mundiales con Mercedes, la mayor cantidad por un piloto de F1 con un solo equipo.

Como uno de los grandes de todos los tiempos y el único piloto negro del deporte, la influencia de Hamilton se extiende mucho más allá de la parrilla de F1.

Hamilton sacudió la F1 con el sorprendente anuncio en febrero de que se uniría a Ferrari en 2025, una decisión que incluso mantuvo en secreto a sus padres. La perspectiva de dejar Mercedes ha eclipsado esta temporada.

“He tenido todo el año para pensarlo, así que se han dado altibajos a lo largo del año. No puedo predecir cómo me voy a sentir el próximo domingo después de la carrera, o los días siguientes, o en Navidad”, dijo Hamilton la semana pasada.

Hamilton indicó que echará de menos el ambiente de “familia” en Mercedes y se irá con gratos recuerdos, incluidos los de Niki Lauda, el ex campeón de F1 que jugó un papel clave en su incorporación al equipo y que falleció en 2019.

“Hay muchos, muchos grandes momentos. Momentos con Niki, conversaciones increíbles, discusiones”, dijo Hamilton. “Ha sido una aventura increíble juntos, uno que realmente he amado”.

La última vez que Hamilton cambió de equipo, le resultó difícil alejarse de su antiguo empleador. Hamilton recordó el incidente en 2013 cuando, por error, condujo hacia el pit de McLaren en el Gran Premio de Malasia, en su segunda carrera con Mercedes.

“Recuerdo que cuando me uní a este equipo fue extraño pasar por delante de mi antiguo equipo en el pit lane, hasta el punto de que me detuve en el de ellos en un momento”, indicó.

Después de una emotiva victoria en el Gran Premio Británico en casa en julio, que puso fin a una espera de 945 días por una victoria, Hamilton logró otro triunfo en el Gran Premio de Bélgica cuando su compañero de equipo George Russell terminó primero pero fue descalificado. Desde entonces, sin embargo, Hamilton ha quedado detrás de Russell en 10 de las 12 carreras, incluidos los sprints.

La clasificación ha sido el mayor problema de Hamilton, obligándolo a intentar remontar en el día de la carrera.

“Cuando siempre estás atrás como yo (en la parrilla), se hace muy difícil, casi imposible, competir por victorias”, se lamentó la semana pasada.

Hamilton se pierde una oportunidad de conducir el Ferrari este año en la sesión de pruebas después del Gran Premio de Abu Dabi que cierra la temporada. Dijo que no es posible bajo su contrato con Mercedes, pero de todos modos no quería comenzar su carrera en Ferrari de esa manera.

Es probable que Hamilton tome el volante a puertas cerradas en la icónica pista de pruebas de Fiorano de Ferrari a principios del próximo año.

“Sé que a (el jefe de equipo de Ferrari) Fred (Vasseur) le hubiera gustado que sucediera. Por mi parte, estaba indeciso. Conducir el auto rojo por primera vez en Abu Dabi no me emociona. En un mundo perfecto, te gustaría conducir y no ser visto y hacer el primer despliegue el próximo año”, dijo. "¿Me estoy perdiendo de algo? Seguro”.