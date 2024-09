Fernando Alonso: No me lo esperaba; si repetimos 200 veces la 'cuali', en 199 no acabo séptimo

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que saldrá séptimo este domingo en el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial, mostró su alegría en el circuito urbano de Marina Bay; donde admitió que "no esperaba" ese resultado -muy por encima de las prestaciones de su coche- y declaró que "si se repitiera 200 veces la calificación, en 199 no acabaría" en esa posición.

"Hoy no me lo esperaba para nada, porque este circuito saca todas nuestras debilidades en nuestro coche. No tenemos tracción, el volante no gira en las curvas lentas; y tampoco es muy estable en la frenada. Teníamos miedo a este circuito; y se confirmó, porque no íbamos cómodos en ninguna de las sesiones", comentó el doble campeón mundial asturiano, en una segunda juventud a los 43 años, en la pista en la que logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina (en el estreno de 2008 y en 2010).

"Progresé en la Q1 y pensé en quedarme ahí; luego, en la Q2 pasé casi por los pelos, con el décimo tiempo", comentó Alonso -que viene de acabar sexto el pasado domingo en Baku, la capital de Azerebaiyán- al canal de televisión Dazn een Singapur.

"En la Q3, ¿quién se iba a imaginar que los dos Ferrari iban a quedar por detrás? Después, al ver que Carlos (Sainz, su compatriota, de Ferrari, accidentado al principio de la tercera ronda) ya no volvería salir, tuve la tentación de intentar asegurar la novena plaza, porque aquí salir octavo en parrilla es peor que salir noveno. Al final, salgo séptimo, por el lado limpio; y con posibilidades de ponerme sexto en la primera curva; un poco fuera de posición", admitió Fernando, con 106 podios en la Fórmula Uno.

"No pertenezco a esa posición, pero intentaré hacer todo lo que pueda. Voy a intentar hacer una buena salida", afirmó.

"Nos están sonriendo muchísimas cosas; porque creo que si repetimos doscientas veces la calificación, no acabó séptimo en 199 de ellas. Así que me quedo con la de hoy", comentó, tras la cronometrada principal de Singapur, el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de Resistencia (WEC): categoría en la que, entre otros triunfos, se anotó dos veces, con Toyota, las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"La vuelta (decisiva) fue buena. En general, todas las vueltas fueron buenas. No éramos 'súper-rápidos', pero más o menos el coche era constante y podía hacer vueltas sin cometer demasiados errores", dijo.

"Los puntos son mañana; pero en un circuito urbano es difícil adelantar y es mejor salir por delante", afirmó Alonso en la calurosa y húmeda Singapur, después de acabar séptimo la calificación.

"Que haya una cuarta zona de DRS ayudará a que haya algún adelantamiento, por desgracia", comentó, en tono de humor y consciente de que tendrá que completar una carrera a la defensiva, el genio astur; cuyo compañero, el canadiense Lance Stroll, quedó eliminado en la Q1 y saldrá decimoséptimo este domingo.

"Tenemos el octavo o el noveno coche; así que si cogemos puntos habrá que guardarlos bien e irnos rápidos de aquí, no vaya a ser que nos los quiten", declaró, entre risas, Alonso este sábado en el circuito urbano de Marina Bay.