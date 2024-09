Leclerc se clasifica en la pole para el Gran Premio de Azerbaiyán

Charles Leclerc clasificó este sábado en la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras Max Verstappen fue sexto y Lando Norris apenas 17mo en una sesión que podría tener un gran impacto en la carrera por el título de la Fórmula 1.

Leclerc de Ferrari, quien ganó la última carrera en Italia, fue el más rápido por .321 segundos sobre Oscar Piastri de McLaren, con el segundo Ferrari de Carlos Sainz Jr. en tercer lugar. La pole marcó un cambio dramático para Leclerc, quien se estrelló en la primera sesión de práctica del viernes.

"No ha sido un fin de semana fácil debido, obviamente, a la caída en la FP1, que no me hizo perder la confianza. Sabía que el ritmo estaba ahí", dijo Leclerc. "Pero obviamente tienes que volver a acelerar".

Norris estaba en lo que parecía ser una vuelta lo suficientemente rápida como para avanzar desde la primera parte de la clasificación como uno de los 15 primeros. Pero le dijo a la emisora Sky que "tuve que levantarme", reducir la velocidad, debido a una bandera amarilla que aparentemente era para el Alpine de Esteban Ocon. El tiempo de Norris en su primera vuelta no alcanzó el corte del 15to lugar por 0,137 de segundo.

"Hay una larga carrera por delante, tenemos algunos buenos neumáticos en el banco, todavía tengo esperanzas de que podamos obtener un buen resultado. Creo que el coche es rápido. Un poco frustrante, pero no puedo hacer nada", dijo Norris a Sky.

Norris es segundo en la clasificación, a 62 puntos de Verstappen a falta de ocho rondas para el final del campeonato.

McLaren había confirmado antes del fin de semana de carreras que favorecería a Norris sobre Piastri para ayudar a su desafío por el título, y Norris sugirió que se le pediría al australiano que le dejara paso en la pista en algunas situaciones.

Es casi seguro que eso no sucederá el domingo, ya que 15 lugares separan a los dos compañeros de equipo en la clasificación. Piastri aspira a luchar por la segunda victoria de su carrera.

"Veremos qué podemos hacer. Creo que nuestro ritmo de carrera es bueno, pero el Ferrari ciertamente no es lento", dijo.

El campeón defensor Verstappen, que no ha ganado ninguna de las últimas seis carreras, parecía mejor en Bakú, pero su última vuelta de clasificación no fue suficiente para mejorar el sexto lugar. Su compañero de equipo Sergio Pérez fue cuarto, superando a Verstappen en la clasificación por primera vez en todo el año.

Hubo un extraño incidente en la parte final de la clasificación cuando Alex Albon, de Williams, se detuvo al salir de los boxes para quitar una gran pieza de equipo de enfriamiento que el equipo había dejado en su entrada de aire. Albon se clasificó 10º y se enfrentó a una investigación de los comisarios después de la sesión.

El compañero de equipo de Albon, Franco Colapinto, en su segundo fin de semana de carrera en la F1, fue noveno en el mejor resultado de clasificación para un piloto argentino en 42 años.

El adolescente británico Oliver Bearman, que sustituyó a Kevin Magnussen en Haas, fue undécimo después de recuperarse de un accidente en la tercera práctica del sábado por la mañana.