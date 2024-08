El gran dilema que tendrán Yunior Alcántara y Cristian Pinales

Tras sus éxitos en París 2024, Yunior Alcántara y Cristian Pinales recibirán los incentivos anunciados por el Gobierno, obsequios de autoridades de sus demarcaciones, mayor fama y entrevistas, además de ser ejemplos para la juventud dominicana.

Pero, ahí mismo, entre logros y medallas, comienzan “los cuchicheos”, desde variados sectores, para que ambos en un corto tiempo abrasen el profesionalismo.

Apenas cuentan con 20 y 22 años, pero este es ya un dilema que se les presenta a Yunior y Pinales, quienes a base de esfuerzos y sacrificios alcanzaron, si se quiere, parte de las metas en los que fue el primer Juego Olímpico para ambos.

“De manera humilde debemos sopesar que nos colocan sobre la mesa, pues las tentaciones no tardaron para dar el siguiente paso, pero veremos que sucede”, expresó Alcántara, quien perdió ante Billal Bennana, de Francia, en su combate por avanzar a la disputa por la medalla de oro.

Agrega, que no se lo que estaría en los planes de la Federación, de si entienden que sigamos brindándole medallas al país en pruebas internacionales o que.

“Esperaremos que ocurrirá, que nos tienen nuestra Federación Dominicana de Boxeo y que sería lo mejor lo mejor para nosotros, debemos tocar algunos puntos, de si nos mantenemos por otro ciclo olímpico o de lo contrario damos el gran paso que realiza todo boxeador”, Agregó Alcántara, nativo de Higuey durante una visita que ambos giraron a la redacción del Listín Diario.

Una casa para Yunior

Junto al incentivo del Gobierno, a Alcántara le han prometido la construcción de una casa, de parte de Rafael Duluc (Cholitiìn) senador electo por la Altagracia, junto con la Alcaldesa.

Mientras que el saliente Senador también le ofreció presente en metálico. También le ha hecho promesa de otros regalos para los dos peleadores han sido prometidos para los dos.

En el caso de Pinales aún no ha llegado a su hogar en la Romana, hecho que se producirá este viernes. “He tenido un buen ciclo de entrevistas y será en un par días cuando llegue.

“Pero estoy seguro que me esperan cosas buenas”, señaló el boxeador de los 81 kilos.

Mientras Pinales posee su casa propia, Yunior vive alquilado. En el caso del primero, su vivienda requiere de ser amueblada.

Veredicto que rompió el sueño

Para Alcántara fue muy frustratorio escuchar una decisión no favorable en su combate contra Bennana, pues entendió que había ganado el combate pero no fue así. “Al parecer esto era lo que Dios me tenía guardado y lo aceptó”, agregó el boxeador.

Video Yunior Alcántara y Cristian Pinales son héroes, pues exhiben preseas olímpicas en sus cuellos.



Incluso, Yunior narra que cuando conectó un golpe a su rival en el último asalto que lo envió a la lona, observó al árbitro, pues entendía que debía comenzar el conteo, me dije el serios y tu no le vas a contar, de hacerlo hecho esto casi de manera automática le otorgaba la victoria.

“Me sentí superior en el tercer asalto, para mí lo gané, tenía las herramientas para alcanzar el oro y ver que en esos segundos todo se desvanece, este hecho desmotiva a cualquiera”, señala.

De la nada al éxito

Ambos peleadores sonde clubes de boxeo pobres, los sambas por ejemplo colgados en hierros viejos y suenan cada vez que lo golpean, guantes inservibles son algunas de las pruebas de esos clubes a los que pertenecen.

Los Boxeadores Yunior Alcántara, Cristian Pinales , así como el entrenador Armando Hernández conversan con el periodista Pedro G. Briceño durante la visitan que giraron al Listín Diario.Fuente externa

Yunior y Pinales representan dos de estos ejemplos de atletas que a base de sacrificios logran alcanzar sus sueños, en sus casos una medalla olímpica.

SEPA MÁS

A la toma de posesión

Los dos peleadores están debidamente invitados a la toma de posesión del presidente Luis Abinader este viernes. “Ya nos dieron las coordenadas de que debemos asistir vestido de blanco y todo está coordinado