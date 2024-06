Sabana Grande de Boyá será sede del Torneo Nacional de Boxeo Infantil

La Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa) anunció este martes la celebración de su Torneo Nacional de Boxeo Infantil, certamen que se efectuará del 4 al 6 de julio próximo en el Polideportivo Dr. Fidel Mejía, de Sabana Grande de Boyá.

El periodista Primitivo Cadete, presidente de la Asociación de Boxeo de la provincia de Monte Plata y miembro del comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Boxeo, ofreció los detalles durante una conferencia de prensa efectuada en el salón James Rodríguez, del Ministerio de Deportes y Recreación, en compañía de los miembros del Comité Organizador, que preside el viceministro de Deportes, Franklin De la Mota.

En el evento participarán boxeadores de las regiones Norte, Sur, Este, Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo y Monte Plata. En total habrá 78 peleadores, quienes disputarán los primeros lugares en cada una de las 13 categorías que comprenderá la justa.

Previo al torneo nacional se celebrarán las eliminatorias regionales, de las que saldrán los boxeadores que integrarán los seleccionados de las diferentes zonas.

“En este torneo competirá el mejor talento existente en el país en este nivel, pues para efectuar el mismo se ha tenido que pasar por todo un proceso de clasificación, que incluye la presencia de unos 600 atletas, los cuales se han ido eliminando en los diferentes procesos realizados”, expresó Cadete, quien ofreció los detalles técnicos de la justa.

El pasado viernes, ya fueron efectuadas las eliminatorias en las regiones de Monte Plata y la provincia de Santo Domingo, mientras que para este fin de semana se definirán los monarcas en las restantes cuatro zonas.

“Estas eliminatorias indican que para poder llegar a Sabana Grande de Boyá los boxeadores tienen que ganar la presea dorada en sus respectivas categorías, lo que indica la calidad de los pugilistas de todo el país”, agregó.

En el caso de la provincia de Monte Plata, el equipo quedó conformado por peleadores de Bayaguana, Monte Plata y Sabana Grande de Boyá.

De la Mota preside Comité

El viceministro de Deportes, Franklin De la Mota, presidente del Comité Organizador, se mostró regocijado por trabajar con un sólido equipo de hombres y mujeres, quienes por años se han dedicado por completo al desarrollo del deporte en la demarcación, muy especialmente el boxeo.

“Desde hace un buen tiempo me he compenetrado con el deporte en la provincia de Monte Plata, me siento orgulloso por el desarrollo del deporte en la zona, pues se ha convertido en un buen bastión en el boxeo”, expuso.

Sostuvo que varias entidades brindarán gran soporte al evento, como son el Ministerio de Deportes, Comedores Económicos, la Omsa, Inespre, Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá, Plan Social de la Presidencia, Edeeste, Cooperativa La Candelaria, entre otros.

Otro aspecto que destacó es que el polideportivo Fidel Mejía se encuentra 100 por ciento iluminado y esto se realizó gracias a la intervención del Ministerio de Deportes y de Edeeste.

En el acto también habló la regidora de Sabana Grande Boyá Martina Abreu, quien representó al alcalde de esa demarcación, Marcos Tavárez, y expresó que la justa tendrá todo el soporte de esa institución.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Bienvenido Solano, inmortal del deporte dominicano; el diputado electo por Monte Plata John Contreras; la exdiputada Carmen Leyda Mora, el empresario Carlos Silié, el doctor Ángel Contreras y Bienvenido Castillo, todos miembros del Comité Organizador.