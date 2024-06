Comisión de Nueva York suspende 1 año a boxeador García por dopaje

Ryan García fue suspendido un año por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, la cual determinó también el jueves que la victoria obtenida el 20 de abril por ese púgil ante Devin Harvey queda invalidada para efectos estadísticos, por un resultado positivo de dopaje.

La Comisión añadió que García tendrá que renunciar a la bolsa de un millón de dólares que obtuvo por la contienda. Asimismo, deberá pagar una multa de 10.000 dólares.

García no podrá pelear de nuevo en el estado de Nueva York sino hasta después del 20 de abril de 2025, en caso de que apruebe un análisis antidopaje, determinó la Comisión.

“La Comisión continuará sometiendo a los deportistas a los estándares profesionales más altos y protegerá la integridad de todos los deportes bajo su jurisdicción”, indicó la organización en un comunicado.

Si bien la suspensión se aplica sólo a las peleas en el estado de Nueva York, las comisiones atléticas suelen acatar los dictámenes que se emiten en otras jurisdicciones.

Antes de anunciarse la suspensión, García dijo varias veces en la red social X que se retiraría del boxeo. Luego publicó incluso que quiere conversar con Dana White, presidente de la UFC, para analizar la posibilidad de unirse a esa organización de artes marciales mixtas.

“Realmente espero que el boxeo esté bien sin mí”, añadió García. “Peleé contra todos y estuve dispuesto a hacerlo. Ellos me han dado la espalda. Soy inocente. Sostengo que no me importa lo que digan todos los demás. Aún con una pistola en la cabeza dijo que no tomé drogas para mejorar mi desempeño”.

Los abogados de García dijeron en un comunicado que su cliente “fue una víctima de contaminación de sustancias” y que el púgil ha aprobado repetidos análisis antidopaje, incluso cuando no se entrenaba para ir al cuadrilátero.

“Nunca tomó intencionalmente sustancia prohibida alguna”, señala el comunicado. “Esto simplemente no está en su naturaleza”.

García derrotó a Haney por decisión dividida en Nueva York. Lo derribó tres veces y le propinó su primera derrota.

Sin embargo, no pudo despojarlo de su cetro superligero del Consejo Mundial de Boxeo, por no haber dado el peso reglamentario.