Floyd Mayweather asistirá con 34 personas al Super Bowl y alquila suite por 1.2 millones de dólares

Floyd Mayweather es conocido por su habilidad en el boxeo, pero también por sus excentricidades fuera del ring y para el Super Bowl LVIII no será la excepción.

Mayweather puso en redes sociales una imagen en que se observa una factura de la suite y los asientos que compró para llevar a 34 personas a disfrutar del Super Bowl LVIII en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Además, el exboxeador aprovechó de dejar un mensaje haciendo gala de su dinero para comprar toda una suite.

“No beso culos y nunca tengo que rogar por nada, especialmente para no conseguir una suite de la Super Bowl. No me importa aceptar invitaciones a veces, pero una cosa es segura... La persona que está pagando hace todo el dicho”, comentó.

Este será el primer Super Bowl en las Vegas en uno de los estadios más grandes y creados recientemente.

“Tengo mis propios asuntos y suites para poder hacer lo que quiera e invitar a quien quiera. Tengo la suerte de llevar a 34 personas a experimentar el primer Super Bowl en Las Vegas por 1,131,000.00".