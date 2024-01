Con 4 hijos y 32 años, Claribel Mena busca pelea mundial

Con 32 años, cuatro hijos que mantener porque es madre soltera y sin un manager oficial, Claribel Mena aguarda por la oportunidad para pelear con la campeona de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría mediano junior (154 libras), la inglesa Cecilia Braekhus.

“La Rompe Corazones”, como es conocida la singular pugilista, no tiene en agenda ningún combate firmado para el primer trimestre de este año, pero se mantiene corriendo y guanteando en el gimnasio, así como haciendo el papeleo para conseguir el visado.

“Nunca me descuido de los entrenamientos para lo que pudiera presentarse. Estoy trabajando con mi visa para para cuando me llegue esa oportunidad que tanto estoy esperando. Espero en Dios que en este 2024 Dios me tenga eso de regalo”, manifestó la elegante atleta al ser entrevistada por Héctor J. Cruz y Manuel Díaz en el programa dominical “La Hora del Deporte”, que se transmite de once de la mañana a una de la tarde por RNN, canal 27.

Mena ocupa la casilla número dos del ranking mundial de la AMB, por lo que se da como un hecho que este año enfrentará a la monarca Harper, quien como ella tiene 32 años de edad.

Una victoria sobre esta estelar boxeadora, a quien tiene años estudiando el estilo, garantizaría un futuro con menos limitaciones a sus hijos Yasmeiri, de 17 años, Chanel (14), Luis Manuel (8) y Lian David (7), así como de su madre Jacqueline Mena Inoa.

Mena exhibe su cetro latino de la AMB.Fuente Externa

Oriunda de Villa Altagracia, pero residente en Sabana Perdida, tiene foja de 11 victorias con una sola derrota y siete nocauts.

Suele correr por algunas áreas de ese sector, así como en el Mirador del Sur y la pista de calentamiento del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Rareza

Reveló que no tiene manager, pero sí personas que le asesoran para conducirla por el mejor de los caminos, como el cronista especializado en el Viejo Arte de Fistiana, Franklin Núñez, de quien resaltó, además, que el auge que hoy tiene el boxeo femenino en el país se debe mayormente al trabajo que éste hizo cuando estuvo al frente de la Comisión Nacional de Boxeo.

En su más reciente combate “La Rompe Corazones” conquistó el cetro latino de las 154 libras al pulverizar en dos asaltos a la colombiana Paulina Cardona en una velada que tuvo lugar en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico.

“Ser la número dos en el ranking mundial de la AMB, más que todo es un compromiso para seguir trabajando más fuerte. Ahora la meta es darle una corona mundial a mi adorada República Dominicana”, dijo Mena, quien es nativa de Villa Altagracia, en esa ocasión

Como de costumbre, durante la entrevista Mena agradeció el apoyo recibido de parte el director del Inefi, Alberto Rodríguez; del ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, así como el empresario Fabián Rijo de La Rosa, presidente de la Agencia de Cambio Rijo y Asociados.