Candente encuentro de Spence-Crawford por la corona indiscutible del peso welter

Los invictos boxeadores estadounidenses Errol Spence y Terence Crawford se enfrentarán este sábado en Las Vegas, adonde el ganador emergerá como el primero en reclamar el título indiscutible de los welter en la era de los cuatro cinturones.

Spence, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB) y la Federación Internacional (FIB), trae un récord de 28-0 con 22 nocauts.

Por su parte, Crawford, poseedor del cinturón de la Organización Mundial (OMB), tiene marca de 39-0 con 30 nocauts.

Crawford, excampeón mundial de peso ligero e indiscutible de peso welter ligero, está en una racha de 10 nocauts consecutivos, incluyendo siete seguidos en sus primeras siete peleas en peso welter.

"Va a ser aún más dulce ganar el campeonato indiscutible por segunda vez", dijo Crawford, de 35 años, al llegar a Las Vegas esta semana.

El nativo de Nebraska lanzó su carrera de peso welter frente a Jeff Horn en 2018 por el título de la OMB.

En su última pelea, Crawford noqueó a David Avanesyan en el sexto asalto en diciembre. Ningún oponente lo ha llevado a la distancia en más de seis años.

Spence, "resistente"

Esa victoria allanó el camino para el esperado encuentro con Spence, quien regresó de un desgarro en la retina que anuló una pelea planeada con Pacquiao para castigar al cubano Yordenis Ugás camino a un nocaut técnico en el décimo asalto en abril del año pasado.

Eso marcó el segundo regreso de Spence de una lesión, el primero fue cuando estuvo fuera del ring durante meses después de un accidente automovilístico en 2019.

Entre los muchos que han anhelado ver a los dos enfrentarse está el legendario entrenador Freddy Roach. Considera que Crawford tiene la ventaja por ser "más completo", pero señala que Spence tiene un récord perfecto contra una lista de oponentes más fuertes.

Spence ha destacado la calidad de sus oponentes al desestimar a los expertos que lo consideran el menos favorito.

Viajó al otro lado del Atlántico para detener a Kell Brook en el 11º asalto y reclamar el título de la FIB en 2017. En 2019, obtuvo el cinturón del CMB con una victoria sobre Shawn Porter.

"Cada cinturón que he conseguido se lo he quitado a alguien", dijo Spence. "Gané campeón tras campeón".

Spence también insiste en que es simplemente mejor que Crawford, y pretende demostrarlo el sábado.

"Soy el mejor boxeador. Soy mejor física, mentalmente, soy más resistente que él. Mis habilidades son superiores", subrayó.

Crawford promete "fuegos artificiales"

Crawford, como era de esperar, discrepa. "Terence Crawford es el mejor boxeador del mundo en la actualidad, y eso es lo que es", dijo Crawford el jueves en la última conferencia de prensa previa a la pelea. "Esta es la era de Terence 'Bud' Crawford", agregó.

"Cuando miras el cuerpo de trabajo que he hecho y cada categoría de peso en la que he estado, no puedes negar que esta es mi era", agregó.

Spence planea hacerlo suyo el sábado en una pelea que cree que los fanáticos hablarán de "dentro de 30 o 40 años". "Te garantizo que no serán más que fuegos artificiales de principio a fin".

En la cartelera, el filipino Nonito Donaire se enfrenta al mexicano Alexandro Santiago por el título vacante de peso gallo del CMB.

Excampeón mundial de cuatro divisiones, Donaire (42-7 con 28 nocauts) intentará recuperarse de una brutal derrota por nocaut en el segundo asalto ante Naoya Inoue hace 13 meses.

"Voy a llevarme ese cinturón a casa y no hay una segunda opción para mí", señaló Donaire, de 40 años, sobre el título que dejó vacante Inoue cuando subió al peso supergallo.

Por su parte, Santiago, con récord de 27-3 con 5 empates y 14 nocauts, señaló que "nos estamos preparando para enfrentar la mejor versión absoluta de él, y somos plenamente conscientes de lo que es capaz de hacer".