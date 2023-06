Carlos Adames vence por nocaut a Julián Williams y retiene el cetro de las 160 libras del CMB

Carlos Adames castigaba a Julian Williams y obligó a la intervención del réferi para que el dominicano se impusiera por nocaut técnico en nueve asaltos, en una decisión que no gustó al estadounidense.

El Caballo Bronco Adames fue superior a Williams, quien por momentos opuso resistencia, pero que también recibió muchos golpes del campeón.

Así, Adames defendió por primera vez el título interino de peso medio del CMB y se declaró listo para buscar el absoluto.

La pelea fue de poder a poder desde el inicio en el Armory, en Minneapolis, precavidos en el primer asalto, pero el monarca con mucha presión.

El poder de golpes de Adames se evidenció en el segundo asalto, con sólidas combinaciones que hicieron retroceder al retador, quien buscó hacer daño al contragolpe, sin éxito.

Williams mejoró en el tercer episodio y castigó al cuerpo y la cabeza de Adames, quien vivió un gran momento en el cuarto giro, pues golpeó una y otra vez a Julian, quien de milagro sobrevivió y lo salvó la campana.

Williams aprovechó el descanso y salió al quinto giro visiblemente recuperado y listo para dar batalla, pero Adames seguía con los golpes más contundentes, con intercambios constantes, como los que ocurrieron en el sexto asalto.

El golpeo al cuerpo hacía daño a Williams en el séptimo, pero aguantó todos los embates del dominicano y también respondió, con castigo sólido al campeón en el octavo.

Pero en el noveno llegó una nueva ráfaga de Adames, pero Williams, con menos volumen, respondía a los ataques.

Fue en los instantes finales del asalto cuando Adames llevó contra las cuerdas a Williams tras una serie de jabs y un izquierdazo, y luego una combinación de golpes que no hacía el daño esperado, y cuando Williams respondió con un golpe el réferi Mark Nelson intervino para detener la pelea.

Los reclamos de la esquina de Williams no se hicieron esperar, muy molestos por la decisión del réferi, pero no hubo marcha atrás y Adames defendió el título en un final que no dejó satisfecho al retador, quien quiere la revancha.