El club de los 100 jonrones

Por lo regular, un pelotero con poder para sacar pelotas sobre las verjas, el disparar sus primeros 100 jonrones representa el primer gran hito de su carrera.

Para la época de la llamada “pelota muerta” alcanzar este club era más que un privilegio, pero hace ratos que no representa. Por ejemplo, antes de la campaña de 1920 solo habían 10 miembros en el club.

En la actualidad con más de un centenar de vuelacercas la historia del beisbol hay unos 960 peloteros. Harry Stovey se convirtió en el miembro fundador del club de los 100 vuelacercas cuando lo alcanzó el miércoles 3 de septiembre de 1890; Roger Connor se convirtió en el primer jugador de la Liga Nacional en superar los 100 bambinazos, hecho acaecido el sábado 6 de mayo de 1893 y Babe Ruth fue el primero con 100 jonrones en la Americana, marca a la que arribó el viernes 24 de septiembre de 1920. Ruth llegó a esta marca en su choque número 528 el más rápido que cualquier otro en la historia hasta ese momento.

Alcanzó los 100 jonrones en casi la mitad de juegos que Gavvy Cravath, de los Filis, consiguió su batazo 100 el viernes 14 de junio de 1918 en el encuentro 1,016, lo cual era la marca.

El jugador más joven en la historia de MLB en llegar al centenar de vuelacercas es Mel Ott, quien lo cristalizó a los 22 años y 132 días, el domingo 12 de julio de 1931 el primero de dos que produjo en esa fecha y también es el que más joven de la Liga Nacional.

De su lado, Tony Conigliaro, de los Medias Rojas es el más joven de la Americana en martillar 100, cuando solo contaba con 22 años y 197 días, el domingo 23 de julio de 1967.

Ryan Howard, de los Filis, es el pelotero que más rápido en la historia en conectar 100 vuelacercas, hecho que materializó en 325 partidos y en 1.141 turnos al bate. Aunque no posee el récord de las Grandes Ligas, Mark McGwire tiene la marca de los 100 HR más rápidos tanto en la Americana con (393 juegos) como en la Nacional con (230 juegos). En términos de turnos al bate, McGwire también tiene el récord de la Nacional de los 100 HR más rápidos, haciéndolo en (761) turnos sorprendentemente, Ken Phelps tiene el récord en la Americana al alcanzar la marca en 1,322 veces al bate. Y Ty Cobb tardó más tiempo que nadie en la historia en alcanzar los 100 jonrones; logró esa marca en 2,616 juegos y 9,982 turnos.

¿Sabía usted que Phil Niekro tuvo menos de 200 victorias en su 40 cumpleaños?, sin embargo, logró convertirse en el primero, y hasta hora en el único pitcher en ser parte del club de 300 éxitos y lanzar una blanqueada al conquistar ese prestigioso triunfo. Este hecho ocurrió el domingo 6 de octubre de 1985.