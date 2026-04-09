Los swings más rápidos en MLB

El caudal de información disponible en el béisbol hoy en día nos permite valorar de manera objetiva variables que en el pasado sólo podíamos medir con los ojos y utilizando la experiencia como base.

Velocidad del swing, o “bat speed” es una de ellas. Desde hace unos tres años, se comenzó a medir esta cualidad tan importante para el éxito de un bateador.

Gracias a Statcast, sabemos que cualquier swing con velocidad promedio de 75 mph o más está en la élite. En 2025, menos de 30 jugadores cruzaron ese umbral. También sabemos que difícilmente un swing de menos de 72 mph pueda producir un cuadrangular, resultado que hoy en día es más deseado que nunca en la industria.

Igualmente, la data muestra que hay excepciones importantes a la regla. Bateadores que, a pesar de tener una velocidad de swing en las 65 mph o menos, han sido exitosos en Grandes Ligas. Podemos mencionar a Luis Arráez y Geraldo Perdomo como miembros actuales de ese grupo.

Ahora bien, ¿quiénes poseen los bates más rápidos en la actualidad? Para presentar esta lista utilizaremos data de 2025 en adelante incluyendo únicamente a jugadores con el mínimo de apariciones necesarias para poder optar por el título de bateo. Así contamos con una muestra representativa.

Podemos decir objetivamente que nadie le pegó más fuerte a la pelota en 2025 que Oneil Cruz, demostrado en su velocidad de salida promedio de 95.4 mph, que superó en ese departamento a Aaron Judge, Shohei Ohtani y Kyle Schwarber. La razón se puede encontrar en sus rapidísimas manos, que produjeron “bat speed” promedio de 78.7 mph, el mejor del béisbol.

Otro dominicano es segundo en la lista. Se trata de Junior Caminero, un nombre que no debe generar sorpresa a quienes han visto lo que el antesalista de 22 años puede hacer en juegos. Su “bat speed” a partir del inicio de la temporada pasada es 78.6 mph.

Jordan Walker, joven jardinero de los Cardenales de St. Louis que luego de un par de pobres temporadas ha tenido un excelente arranque en 2026. Pareciera que este es su año de consagración. Velocidad de swing: 78.1 mph, tercero mejor.

Jo Adell (77.5 mph) y Kyle Schwarber (77.2 mph) completan el “Top 5” en esta categoría, y son perseguidos por nombres muy sonoros como Aaron Judge, Nick Kurtz y Vladimir Guerrero Jr., entre otros.

Podemos decir que el gran ausente de la lista es Giancarlo Stanton, por no contar con las apariciones suficientes. Recordemos que Stanton intervino en apenas 77 partidos en 2025.

No obstante, tenemos que mencionarlo porque el veterano de 36 años es el mejor exponente en esta categoría con una velocidad de swing de 80.4 mph.