Aaron Judge vuelve a jonronear y los Yankees barren a los Gigantes

Aaron Judge conectó jonrón por segundo día consecutivo casi en el mismo lugar del jardín izquierdo, Ben Rice conectó un doble productor de dos carreras en la tercera entrada, y los New York Yankees vencieron a los San Francisco Giants 3-1 el sábado para barrer tres partidos.

San Francisco igualó un récord de franquicia desde 1909 al lanzar 20 entradas seguidas sin anotar una carrera al inicio de la temporada, antes de que el sencillo impulsor de Matt Chapman en la tercera finalmente pusiera a los Giants —y al nuevo mánager Tony Vitello— en el marcador en 2026.

Mientras tanto, Aaron Boone ganó su partido número 700 como mánager de los Yankees.

Siete impugnaciones automáticas de bolas contra decisiones del árbitro de plato Chad Whitson fueron todas anuladas — cuatro por San Francisco y tres por Nueva York.

Judge conectó con dos outs en la quinta, un drive de 383 pies que rebotó en el techo de una ambulancia aparcada en el túnel justo dentro del poste de foul.

Rice puso a Nueva York por delante en la tercera entrada contra el derecho Tyler Mahle (0-1), tras cuatro entradas en su debut con San Francisco.

Jake Bird (1-0) lanzó 1 2/3 entradas de relevo y David Bednar terminó para su segundo salvamento tras permitir dos sencillos consecutivos al inicio de la entrada antes de que Patrick Bailey bateara un rodado para un doble play que terminó el partido.

Los Giants fueron blanqueados por Nueva York 7-0 y 3-0, con solo cuatro hits en sus dos primeros partidos — la primera vez en la historia del béisbol que se iniciaba una temporada.

Jung Hoo Lee comenzó la tercera entrada con un doble a la derecha ante Will Warren. Chapman siguió con un sencillo impulsor, y el público vitoreó mientras muchos aficionados se levantaban de un salto de alivio.

Vitello, contratado desde la Universidad de Tennessee a pesar de no tener experiencia profesional como jugador o entrenador, se convirtió en el noveno mánager en la historia del béisbol en ser blanqueado en cada uno de sus dos primeros partidos con un equipo, y el séptimo en hacerlo en sus dos primeros partidos en total, según Sportradar.

Las 20 entradas consecutivas sin permitir carreras igualaron la marca anterior de la franquicia de 1909, cuando los Giants estuvieron sin anotar durante 13 entradas en su partido inaugural y las primeras siete en el Juego 2.