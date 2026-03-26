Christopher Sánchez lanza 6 entradas en blanco y poncha 10 en su debut

Cristopher Sánchez ponchó a 10 bateadores y permitió solo tres hits en seis entradas sin carreras en su primera apertura desde que firmó una extensión de contrato de 104 millones de dólares , y Kyle Schwarber y Alec Bohm conectaron jonrones cada uno para liderar a los Filis de Filadelfia a una victoria de 5-3 sobre los Rangers de Texas el jueves.

Sánchez no otorgó ninguna base por bolas en 87 lanzamientos en su primera apertura en un día inaugural y demostró por qué los Phillies rescindieron su antiguo contrato antes de que expirara y le ofrecieron uno mucho más lucrativo hasta la temporada 2032. El zurdo de 29 años ganó 13 juegos la temporada pasada y quedó segundo detrás de Paul Skenes de Pittsburgh en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional.

Skenes fue relevado en la primera entrada más temprano ese día por los Mets, mientras que la estrella de los 76ers, Joel Embiid, se burlaba del as de los Pirates en las redes sociales, mientras que Sánchez nunca se metió en serios aprietos contra Texas y arruinó el debut del mánager Skip Schumaker con Texas .

Sánchez golpeó su guante con el puño en señal de celebración tras ponchar a Corey Seager y finalizar la sexta entrada. Sánchez abandonó el montículo entre una ovación de pie y saludó a los 44.610 aficionados.

Jake Burger conectó un jonrón de dos carreras para Texas en la novena entrada, lo que obligó a los Phillies a usar al cerrador Jhoan Duran para conseguir el salvamento.

Sánchez contó con el respaldo de la habitual potencia ofensiva de la alineación de los Phillies.

Schwarber, campeón de jonrones de la Liga Nacional la temporada pasada con 56, quien acordó un contrato de cinco años y 150 millones de dólares durante la temporada baja, conectó un jonrón de dos carreras por el jardín contrario en la primera entrada contra el abridor de los Rangers, Nathan Eovaldi.

Bohm puso el marcador 5-0 y sacó a Eovaldi del juego en la quinta entrada cuando también conectó un jonrón de tres carreras hacia el jardín derecho.

El jardinero central novato de los Phillies, Justin Crawford, hijo del cuatro veces All-Star Carl Crawford, conectó un sencillo en el primer lanzamiento que vio en las Grandes Ligas y volvió a conectar otro sencillo en la quinta entrada.

El relevista de los Phillies, Zach Pop, falló la primera revisión del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABSS) del equipo en la octava entrada contra Brandon Nimmo. Pop impugnó la decisión de James Hoye, quien había marcado cuatro bolas, pero la repetición la confirmó y Nimmo recibió base por bolas.