Puerto Rico e Italia en partido de vida o muerte por el boleto a las semis del Clásico Mundial

La selección de Puerto Rico se enfrentará por tercera vez en la historia a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC, por sus siglas en inglés) cuando ambos equipos se midan este sábado 14 de marzo en los cuartos de final del torneo.

Históricamente, Puerto Rico ha dominado los enfrentamientos entre ambos equipos en el Clásico Mundial. En 2013, los boricuas eliminaron a Italia en la segunda ronda tras ganar 4-3 en el Marlins Park en Miami.

Cuatro años más tarde, en la edición de 2017, el llamado “Team Rubio” volvió a lograr la victoria sobre los italianos con marcador de 9-3 durante la fase de grupos en el Estadio Charros de Jalisco, resultado que ayudó a mantener el invicto del conjunto caribeño en esa edición.

Ahora, ambas selecciones vuelven a cruzarse en un escenario diferente y con un boleto a la semifinal en juego. Aunque la historia favorece a Puerto Rico, en el béisbol también se repite el dicho de que “la tercera es la vencida”, por lo que el duelo añade un nuevo capítulo a los enfrentamientos entre ambos equipos.

Italia llega a esta etapa tras dominar la fase de grupos con marca perfecta de 4-0 en el Grupo B y un diferencial de carreras de 29-9. En su recorrido derrotó 7-4 a Gran Bretaña, 8-0 a Brasil y consiguió una de las victorias más llamativas del torneo al vencer 8-6 a Estados Unidos. El conjunto europeo cerró la ronda con una victoria contundente de 9-1 sobre México.

Puerto Rico, por su parte, avanzó a los cuartos de final como segundo del Grupo A con récord de 3-1. El equipo dirigido por Yadier Molina ha tenido que competir sin varias de sus principales figuras por problemas con su pólizas y lesiones, entre ellas Javier “El Mago” Báez, Francisco “Paquito” Lindor, Carlos Correa, José Berríos, Alexis Díaz y Kike Hernández.

Aun así, la novena boricua logró avanzar con triunfos de 5-0 ante Colombia y 4-3 frente a Panamá, este último decidido con un dramático jonrón de Darell Hernáiz en la décima entrada. También consiguió una victoria de 4-1 sobre Cuba, mientras que su única derrota fue 3-2 ante Canadá. Puerto Rico cerró la fase de grupos con diferencial de carreras de 15-7.

El ganador del partido entre Puerto Rico e Italia avanzará a la semifinal que se disputará en el LoanDepot Park en Miami, Florida, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Venezuela y Japón este sábado.