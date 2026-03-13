Jonrones en casa

Treinta y tres de los 56 cuadrangulares con que Kelly Schwarber encabezó la liga Nacional en 2025 fueron en su hogar, el Citizens Bank Park de Philadelphia.

Por primera vez un bateador alcanza cifra semejante en esa instalación. Inaugurado en 2004, al año siguiente Ryan Howard disparó allí 29 estableciendo marca superada por Schwarber.

Este parque es el cuarto que los Phillies utilizan desde el Baker Bowl abierto en 1895.

Posteriormente usaron el Shibe Park, conocido luego como Connie Mack, y el Veterans, antes de radicarse en el actual.

No es común que en una campaña un bateador consiga disparar treinta jonrones en su sede. Eso ha ocurrido 28 veces desde el 1901, aunque en este siglo han sido trece las ocasiones, un 46% en 26 de las 125 campañas efectuadas. En este señalado periodo, Aaron Judge lo ha logrado tres veces en el actual Yankee Stadium, 2017, 2022 y 2024 y Jim Thome dos en el Jacobs Field de Cleveland, 2001 y 2002.

El primero en lograr más de treinta cuadrangulares en su base fue Babe Ruth en 1921, en el desaparecido Polo Ground de Nueva York, entonces hogar compartido por Yankees y Gigantes, antes de construirse el primer Yankee Stadium en 1923. La marca de todos los tiempos la instauró Hank Greenberg en 1939 cuando conectó en el Briggs Stadium de Detroit 39 de los 58 jonrones que totalizó.

Sammy Sosa en el Wrigley Field de Chicago en 1998, Alex Rodríguez en el Ball Park de Dallas y José Bautista en el Sky Dome de Toronto son los dominicanos que en una campaña han logrado más de treinta cuadrangulares en una instalación.

En el Wrigley Sosa posee el récord de más batazos de esa índole de por vida, conectó 293, tres más que los conseguidos por Ernie Banks. El único bateador que consiguió conectar en su carrera más de trescientos jonrones en un estadio fue Mel Ott en el señalado Polo Ground, jugando para los Gigantes. Disparó allí 323 de sus 511. Bateador zurdo, lo ayudó poderosamente la cercana distancia de 258 pies de la verja del jardín derecho al plato.