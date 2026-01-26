Los Leones del Escogido se colocan a un paso del bicampeonato

En un partido que se extendió por 11 entradas en el estadio Francisco A. Micheli, de esta ciudad, los Leones del Escogido obtuvieron la victoria 4-3 sobre los Toros del Este para colocarse a un triunfo más del bicampeonato y la corona 18 al dominar ahora la Serie Final de LIDOM 3-1.

En el décimo primer episodio, los visitantes tenían corredores en primera y segunda con un out, y Erik González conectó rodado por el campocorto, pintado para doble matanza, pero un error en tiro del intermedista Rafael Lantigua permitió que Michael De la Cruz entrara con la de la ventaja.

En el noveno, con el marcador igualado, un imparable de De la Cruz al central contra Joe Corbett remolcó a Raimel Tapia para en ese momento poner delante en la pizarra a los campeones nacionales y del Caribe, sin embargo, el conjunto naranja empató en la parte baja para llevar el juego a entradas extras.

La primera anotación de los locales llegó en el primer acto contra Travis Lakins luego de un doble de Sergio Alcántara al central, un toque de Rudy Martin que movió al corredor a tercera y un sencillo empujador de Eric Filia al bosque derecho.

La respuesta de los rojos fue inmediata en el segundo capítulo con un jonrón con uno a bordo por parte de Alcides Escobar al prado izquierdo frente a Aaron Leasher, pero en el quinto, ante Conner Greene, los azucareros colocaron corredores en primera y segunda cuando un indiscutible de Eloy Jiménez al jardín derecho llevó a Martin a la registradora con la del empate.

El lanzador ganador fue Aneurys Zabala (2-0) que con ocho pitcheos retiró a los tres hombres que enfrentó en el décimo, consiguiendo un ponche. La derrota fue para Miguel Castro (0-1) al permitir la carrera del gane de los Leones, aunque fue inmerecida. El salvamento se lo apuntó Alexander Colomé (1) al eliminar a los tres bateadores del undécimo.

Por los rojos, Escobar bateó de 5-2, con cuadrangular, dos producidas y una anotada; Tapia, de 4-2, con dos anotadas, transferencia y dos bases robadas; De la Cruz, de 2-1, con una impulsada, una anotada, tres boletos y una base robada, y Sócrates Brito, de 4-1, dos bases por bolas. Por los taurinos, Jiménez se fue de 5-2, con dos empujadas, y Alcántara, de 4-1, con doble, anotada y base por bolas.

Este martes se jugará el quinto partido de la Serie Final en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:15 de la noche.