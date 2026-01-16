¡Las Águilas viven! Derrotan a los Toros y empatan en segundo lugar

Un rally de cinco carreras en la parte alte de la séptima entrada, una buena salida del abridor refuerzo Odrisamer Despaigne y un gran trabajo del relevo, se combinaron para que las Águilas Cibaeñas derrotaran 6-2 a los Toros del Este y de esa manera empatar con estos en la segunda posición del round robin.

Las Águilas llegaron al séptimo episodio perdiendo 0-2, pero atacaron de inmediato al relevista Miguel Castro y lo mismo con el zurdo Anderson Severino, a quienes se le marcaron las cinco carreras del episodio.

Con el triunfo, las Águilas además de evitar quedar eliminadas, fuerzan que se complete el calendario y esta noche se medirán a los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Ese partido pudiera significar la clasificación a la serie final o la eliminación de las Águilas, dependiendo con lo que suceda en San Francisco. Si los de Santiago ganan, y los Toros caen ante los Gigantes, los amarillos avanzan a la final contra los Leones. Por otro lado quedarían eliminados sin el resultado es diferente.

Si los de Santiago se llevan la victoria e igual ganan los Toros, se deberá jugar un partido extra el domingo, lo mismo si ambos pierden.

Las carreras

Los Toros abrieron el marcador en la cuarta entrada cuando el receptor Onix Vega pegó hit remolcador con bases llenas, permitiendo anotar a Eddie Rosario y Yairo Muñoz.

Las carreras del séptimo de las Águilas llegaron por base por bolas con bases llenas a Andretty Cordero (la primera). La segunda y tercera carrera llegaron por sencillos remolcadores consecutivos de Leodys Taveras y Geraldo Perdomo.

La cuarta llegó por un pass ball del receptor Vega, y la quinta por una jugada de doble matanza con un batazo de Ezequiel Durán.

En la parte alta del ocatvo las Águilas marcaron su última carrera producto de bases por bolas a Perdomo con las bases llenas.

La victoria fue para Jean Carlos Henríquez, mientras que la derrota fue para Miguel Castro.

El refuerzo Matt Foster lanzó el noveno episodio sin preocupaciones, aunque sin opción de salvamento.