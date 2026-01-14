Round Robin: alineaciones de esta noche, miércoles 14

Esta noche la Liga Dominicana de Béisbol servirá "un festín" para sus fanáticos.

Los Toros del Este viajarán a Santiago para medirse ante las Águilas Cibaeñas. Estos equipos están luchando por un puesto para ingresar a la Final del evento.

El partido está previsto para las 7:30 de la noche.

Los Toros:

1. Ruddy Martin CF

2. Bryan De la Cruz RF

3. Eddie Rosario LF

4. Eloy Jiménez DH

5. Eric Filia 1B

6. Yairo Muñoz 2B

7. Jeimer Candelario 3B

8. Onix Vega C

9. Rafael Lantigua SS

El lanzador será Jaime Barría.

Las Águilas:

1. Steward Berroa RF

2. Leody Tavéras CF

3. Geraldo Perdomo SS

4. Cristhian Adames 3B

5. Jerar Encarnación LF

6. Rodolfo Amador DH

7. Ezequiel Durán 1B

8. Ángel Genao 2B

9. Sebastián Rivero C

Su lanzador será Óscar De la Cruz.

En San Francisco, los Leones se medirán a los Gigantes a las 7:00 de la noche.

el escogido:

1. Alcides Escobar 3B

2. Erik González SS

3. Sócrates Brito RF

4. Junior Lake LF

5. Raimel Tapia DH

6. Jorge Mateo 2B

7. José Marmolejos 1B

8. Michael De la Cruz C

9. Elier Hernández CF

José Urquidy es el pitcher de los Leones.

Los Gigantes:

1. José Sirí CF

2. Gustavo Núñez 2B

3. Deyvison de los Santos 1B

4. Kelvin Gutiérrez DH

5. Francisco Mejía C

6. Marco Hernández 3B

7. Leury García LF

8. Diego Hernández RF

9. Julio Carreras SS

Daniel Mengden estará en la lomita.