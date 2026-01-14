Águilas y Toros chocan hoy en un importante partido en el Round Robin

Tras sus respectivas victorias en la jornada del martes, las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este se enfrentarán este miércoles en un partido que puede resultar clave para sus aspiraciones de avanzar a la serie final del torneo de béisbol otoño-invernal.

Toros y Águilas comparten el segundo lugar con foja de 8-6, a dos partidos de los Leones del Escogido (10-4) mientras que los Gigantes del Cibao con marca de 2-12 ya están descartados en esta segunda etapa de la temporada. Restan un máximo de cuatro encuentros para definir los clasificados a la ronda por el campeonato de la campaña 2025-26.

El desafío de este miércoles está programado para las 7:30 de la noche y tendrá como escenario el estadio Cibao de Santiago de los Caballeros.

Por las Águilas ha sido anunciado para iniciar el juego de hoy al lanzador derecho Oscar de la Cruz, mientras que los Toros dependerán del también derecho Jaime Barría.

En la actividad del martes, los Toros se impusieron con pizarra de 3-1 a los Leones en La Romana, mientras que los aguiluchos tuvieron que batallar durante 11 entradas para derrotar en su casa 4-3 a los Gigantes.