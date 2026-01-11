Barcelona conquista la Supercopa de España al vencer nuevamente al Real Madrid en Arabia Saudí

Raphinha anotó dos veces en Arabia Saudí y el Barcelona venció el domingo 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

El gol de la victoria de Raphinha a los 73 minutos llegó de manera fortuita después de que seresbalo al disparar y el tiro se desvió en el defensor del Madrid Raúl Asencio, engañando al portero Thibaut Courtois.

La primera mitad terminó de forma frenética con tres goles en el tiempo de descuento: dos del Real Madrid y uno del Barcelona, que también venció al Madrid en la final de la Supercopa de España de 2025.

Kylian Mbappé, quien se había perdido las semifinales del mini-torneo de la Supercopa debido a un problema de rodilla, ingresó al partido a los 76 minutos, pero no pudo hacer lo suficiente para ayudar al Madrid a igualar.

Robert Lewandowski también anotó para el Barcelona. Los goles del Madrid fueron anotados por Vinícius Júnior y Gonzalo García.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong fue expulsado en el tiempo de descuento de la segunda mitad.