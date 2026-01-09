Águilas triunfan sobre Toros y se colocan a un juego del segundo puesto de la semifinal

Con bateo oportuno de Cristhian Adames y Ángel Genao, unido a un relevo que no permitió libertades, las Águilas Cibaeñas consiguieron un importante triunfo al derrotar 3-1 a los Toros del Este este viernes en el Estadio Francisco Micheli.

En el encuentro, correspondiente a la serie semifinal de la LIDOM en su temporada 2025-2026, el pitcheo amarillo cedió una anotación en el primer episodio y, desde entonces, no otorgó más libertades a la ofensiva romanense. Por su parte, Cristhian Adames inició el vuelo en la entrada inicial, remolcando una carrera, mientras que Ángel Genao aseguró una ventaja de dos vueltas al producir otra anotación con un oportuno indiscutible en el séptimo acto.

El cierre del partido estuvo a cargo de Jeurys Familia, quien se encargó de lanzar el noveno episodio por las Águilas. A pesar de enfrentar complicaciones al permitir que se le llenaran las bases con dos outs —colocando incluso la potencial carrera del triunfo en la inicial—, Familia logró dominar al peligroso Eloy Jiménez con un elevado al bosque izquierdo, sellando así la victoria aguilucha.

Con este resultado, las Águilas hilvanan su segunda victoria consecutiva para colocar su récord en 6-5, situándose a solo un partido de distancia de los Toros (7-4), que ocupan el segundo y último puesto clasificatorio a la Serie Final, y a dos juegos de los Leones del Escogido (8-3), dueños de la primera posición. A la serie semifinal le restan siete compromisos para concluir la etapa del Round Robin.

La victoria se la acreditó Roddery Muñoz (1-0), tras completar un episodio en blanco. El revés recayó sobre Yaramil Hiraldo (1-1), mientras que Jeurys Familia se anotó su primer salvamento de la semifinal.

Las Águilas anotaron una carrera en el primer episodio luego de un boleto a Steward Berroa, quien avanzó por toque de hit de Geraldo Perdomo y fue remolcado por sencillo de Cristhian Adames. No obstante, los Toros empataron en la parte baja de esa entrada; Rudy Martin Jr. conectó sencillo, robó la segunda base y anotó mediante un imparable productor de Manuel Peña.

Los amarillos recuperaron la ventaja 2-1 en el sexto acto. Leody Taveras negoció boleto y robó la intermedia; posteriormente, avanzó a la antesala tras un batazo por la inicial de Geraldo Perdomo y anotó impulsado por un wild pitch.

Los aguiluchos sumaron su tercera carrera en el séptimo episodio. Con Aderlín Rodríguez en la tercera base, Jerar Encarnación conectó un rodado por el campocorto; Rodríguez fue puesto out al intentar anotar, mientras Encarnación aprovechó la jugada para alcanzar la segunda base. Desde allí, anotó impulsado por un sencillo de Ángel Genao.

En cuanto al pitcheo, el abridor amarillo, Luis Felipe Castillo, laboró durante dos entradas, en las que

permitió una carrera, cuatro hits, otorgó un boleto y ponchó a un bateador. El relevo aguilucho se

mantuvo sólido con las actuaciones de Deury Carrasco (1.0), Jean Carlos Henríquez (0.2), Yunior

Marte (0.1) y Roddery Muñoz (1.0). Posteriormente, Junior Fernández y Richard Rodríguez colgaron

los ceros en el séptimo y octavo episodio, respectivamente, y finalmente Jeurys Familia lanzó en

blanco el noveno para sellar el triunfo aguilucho.

Por los Toros, el abridor Enny Romero tuvo labor de cinco entradas, permitiendo apenas una carrera

y dos hits, con dos boletos y tres ponches. El relevo inició con Yaramil Hiraldo (1.0) y Miguel Castro

(0.2), quienes permitieron una carrera cada uno. Completaron la actuación monticular Anderson

Severino (0.1), Jean Carlos Mejía y Joe Corbett (1.0), estos últimos retirando sus respectivas entradas

sin permitir libertades.

A la ofensiva por las Águilas, Cristhian Adames y Ángel Genao destacaron al conectar un sencillo y

remolcar una carrera cada uno. Por su parte, Geraldo Perdomo terminó la jornada de 4-2, mientras

que Aderlín Rodríguez aportó un doble.

Por la ofensiva de los Toros, Manuel Peña impulsó la única carrera de su equipo con un sencillo. Rudy

Martin Jr. brilló al batear de 3-2, mientras que Jeimer Candelario, Tres Barrera y Sergio Alcántara

conectaron un imparable por cabeza.