Apoyados en Eloy Jiménez y el pitcheo, Toros se imponen a Gigantes que siguen sin ganar

Eloy Jiménez empujó dos y Jaime Barría lanzó hasta el quinto, para guiar a los Toros del Este al triunfo a domicilio sobre los Gigantes del Cibao, con marcador 3-1, en partido disputado en el Estadio Julián Javier.

Jiménez pegó doble y remolcó dos vueltas para elevar a tres su racha de partidos seguidos empujando carreras, y ahora ha dado de hit en cinco de los seis encuentros en los que ha participado en este «Todos Contra Todos».

De su lado, el abridor panameño Barría (0-0, 4.76) salió sin decisión pero completó 4.2 entradas de tan sólo una carrera, permitió tres hits, otorgó dos bases y propinó cinco ponches.

Además de Barría, el pitcheo taurino obligó a los potros a batear de 13-2 con corredores en posición anotadora y a dejar 11 hombres en base, ponchando un total de 12 bateadores, incluyendo dos por cabeza entre Enyel De los Santos, Yaramil Hiraldo y J.C. Mejía.

La victoria fue para Yaramil Hiraldo (1-0, 0.00) tras lanzar un inning en blanco de dos ponches; Joe Corbett se apuntó el salvamento (2), y la derrota recayó sobre el abridor Daniel Mengden (0-1, 3.00) permitiendo dos carreras y cuatro indiscutibles en dos episodios.

El triunfo mantiene a los Toros (4-2) con uno de ventaja en el segundo lugar, mientras los Gigantes caen a 0-6.

Los Toros iniciaron con doble de Gilberto Celestino al jardín izquierdo y fue impulsado desde segunda por otro doble de Eloy Jiménez hacia el prado central para comenzar delante 1-0.

Los Gigantes empataron las acciones de inmediato, 1-1, en la baja del primero, con fielder’s choice de Francisco Mejia, suficiente para que anote Gustavo Núñez quien se embasó por hit.

En el tercer episodio, los Toros llenaron las bases, y Eloy Jiménez recibió pelotazo, anotando caminando Gilberto Celestino, para tomar ventaja 2-1.

Los Toros agregaron una más en el sexto, cuando Jeimer Candelario y Francisco Urbáez se embasaron por boleto y luego Candelario anotó con un rodado a primera de Gilberto Celestino para colocar la pizarra 3-1.

Por los Toros, Eloy Jiménez de 4-1, doble y dos remolcadas; Gilberto Celestino de 4-1, doble, una impulsada, dos anotadas; Francisco Urbáez de 3-1, con un boleto; Jeimer Candelario tomó dos bases y anotó una; mientras Luis Liberato, Bryan De La Cruz y Juan Brito conectaron un hit cada uno.

Por los Gigantes, Francisco Mejía de 4-1, con doble y una producida; Gustavo Nuñez de 3-2, dos bases por bolas, una anotada, una base robada.

Este domingo, los Toros recibirán la visita en “El Corral” de los Gigantes para completar la miniserie, a partir de las 5:00 p.m. con el zurdo Enny Romero en el montículo.