Troy Johnston regresa para playoffs para los clasificados Toros del Este

En una noche donde los Toros del Este celebraban su pase a playoffs, el anuncio de una contratación puso la cereza en el pastel.

Un gran favorito de la fanaticada taurina, Troy Johnston, estará de regreso con la tropa taurina para el Round Robin, anunció el gerente general Jesús Mejía.

A pesar de una derrota ante Gigantes, los Toros sellaron su pase al Round Robin pese a que el número mágico sigue siendo uno, esto debido a que por los juegos restantes y los enfrentamientos entre los equipos que luchan por avanzar, no existe forma real de que más de dos equipos puedan dejar atrás al club romanense.

Johnston, que este año debutó en Grandes Ligas con los Marlins, estará en su tercera temporada consecutiva con el club romanense y viene de terminar segundo en remolcadas con 27 en la campaña 2024-25, con un promedio de .252, fue tercero en dobles con 9, dio un cuadrangular y anotó 13 carreras.

El inicialista y jardinero luego reforzó a los Tigres del Licey en los playoffs, destacándose en el Round Robin con una línea ofensiva de .294/.345/.471 con dos jonrones y 5 remolcadas en 14 partidos.

En 2025 recibió el llamado al equipo grande por los Marlins de Miami, con quienes en 44 partidos bateó .271/.331/.420 con 4 vuelacercas y 13 remolcadas.

En AAA promedió .252 con 15 dobles, 12 jonrones y 39 empujadas en 84 encuentros.

El dirigente Víctor Estévez se dirigió a los jugadores en el medio de la celebración y el mensaje fue claro: "Ustedes han sembrado algo grandioso, desde el día uno de los entrenamientos y se puso en unidad con un mismo propósito. No hemos logrado la meta pero este es el inicio."

Estévez clasificó al club en su primera temporada al timón luego de cuatro temporadas fuera, lo mismo que hizo a la cabeza de los Leones del Escogido cuando tenían tres campañas sin avanzar a postemporada.

Para el dirigente, que hace unos días fue ascendido a Grandes Ligas, el crédito del éxito taurino es de Jesús Mejía, gerente general, por poner tremendo equipo en el terreno, de los jugadores por comprometerse a la causa desde el primer día, de los coaches y sobre todo de la fanaticada taurina por creer en el proyecto.

Los Toros sellaron su boleto a postemporada por primera vez desde la temporada 2020-21.