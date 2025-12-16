Sánchez, Mazara y Hernández lideran remontada de los Gigantes del Cibao

Con dobles de Gary Sánchez, Nomar Mazara y Marco Hernández, y una explosiva octava entrada de ocho carreras, los Gigantes del Cibao derrotaron 8-1 a los Toros del Este en el primer juego de la doble cartelera celebrada este martes, en la continuación del torneo de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Con el triunfo, los Gigantes colocaron su récord en 18-25, mejoraron su marca en casa a 12-10 y pusieron fin a una racha de cinco victorias consecutivas de los Toros. Además, ganaron la serie particular ante los romanenses con ventaja de 6-2.

El lanzador ganador fue Justin Courtney trabajó 7.1 entradas en las que permitió apenas dos hits y una carrera limpia, otorgó un boleto y ponchó a cinco bateadores, enfrentando a 24 rivales.

Janser Lara (1-1) en la octava entrada no pudo sacar un out, con tres bases por bolas, tres carreras limpias ante tres bateadores

Steven Moyers trabajó en cinco episodios, en los que permitió dos imparables y una carrera limpia, con cuatro ponches y un cuadrangular permitido, ante 16 bateadores.

Yovanny Cruz (2-0) en la séptima entrada mantuvo su efectividad en 0.69, son libertades ante tres bateadores.

Por los Toros del Este, Eloy Jiménez bateó de 3-2, mientras que Yairo Muñoz se fue de 3-1, con una carrera anotada, jonrón y una empujada.

Por los Gigantes, Gary Sánchez terminó de 1-1, con doble y dos carreras remolcadas; Pablo Reyes de 4-1; Luis García Jr. de 4-1, con una anotada y dos impulsadas.

Nomar Mazara bateó de 4-1, con doble y carrera anotada; Deyvison De los Santos de 3-1; Samad Taylor de 1-1, con dos anotadas y una remolcada.

Marco Hernández se fue de 3-1, con doble, una impulsada y base por bolas; Julio Carreras de 1-0, con una anotada; y Kelvin Gutiérrez de 2-0, con anotada y base por bolas.