Sánchez, Mazara y Hernández lideran remontada de los Gigantes del Cibao

Realizan un rally de ocho carreras en la octava entrada y ganan la serie particular a los Toros del Este.

Gary Sánchez, de los Gigantes, es felicitado tras salir del partido en la victoria sobre los Toros del Este.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSan Francisco de Macorís

Con dobles de Gary Sánchez, Nomar Mazara y Marco Hernández, y una explosiva octava entrada de ocho carreras, los Gigantes del Cibao derrotaron 8-1 a los Toros del Este en el primer juego de la doble cartelera celebrada este martes, en la continuación del torneo de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Con el triunfo, los Gigantes colocaron su récord en 18-25, mejoraron su marca en casa a 12-10 y pusieron fin a una racha de cinco victorias consecutivas de los Toros. Además, ganaron la serie particular ante los romanenses con ventaja de 6-2.

El lanzador ganador fue Justin Courtney trabajó 7.1 entradas en las que permitió apenas dos hits y una carrera limpia, otorgó un boleto y ponchó a cinco bateadores, enfrentando a 24 rivales.

Janser Lara (1-1) en la octava entrada no pudo sacar un out, con tres bases por bolas, tres carreras limpias ante tres bateadores

Steven Moyers  trabajó en cinco episodios, en los que permitió dos imparables y una carrera limpia, con cuatro ponches y un cuadrangular permitido, ante 16 bateadores.

Yovanny Cruz (2-0) en la séptima entrada mantuvo su efectividad en 0.69, son libertades ante tres bateadores.

Por los Toros del Este, Eloy Jiménez bateó de 3-2, mientras que Yairo Muñoz se fue de 3-1, con una carrera anotada, jonrón y una empujada.

Por los Gigantes, Gary Sánchez terminó de 1-1, con doble y dos carreras remolcadas; Pablo Reyes de 4-1; Luis García Jr. de 4-1, con una anotada y dos impulsadas.

Nomar Mazara bateó de 4-1, con doble y carrera anotada; Deyvison De los Santos de 3-1; Samad Taylor de 1-1, con dos anotadas y una remolcada.

Marco Hernández se fue de 3-1, con doble, una impulsada y base por bolas; Julio Carreras de 1-0, con una anotada; y Kelvin Gutiérrez de 2-0, con anotada y base por bolas.

