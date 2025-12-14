Toros derrotan al Licey y se acercan a la clasificación

Eloy Jiménez conectó cuadrangular dos carreras y Aaron Brooks completó seis sólidas entradas, para liderar la victoria a domicilio, y por la mínima, de los Toros del Este 3-2 sobre los Tigres del Licey, en partido escenificado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con este cuadrangular, Eloy Jiménez, llegó a 10 de por vida en su carrera en LIDOM y también empató su mayor cantidad en una temporada con 4, por primera vez desde la campaña 2017-18.

El Toro-Pitcheo fue liderado por el abridor naranja Aaron Brooks (3-3, 2.81) quien se llevó la victoria, luego de lanzar seis sólidas entradas de tan sólo una carrera, apenas permitió tres hits, dio una transferencia y ponchó tres.

Joe Corbett se apuntó el salvamento (4º); la derrota recayó en el abridor azul Shaun Anderson (1-3, 7.07) tras permitir dos vueltas y tres hits en cinco episodios.

Ahora, los Toros (24-17) han ganado 10 de sus últimos 12 encuentros, permanecen en el segundo lugar y siguen liderando la serie particular (5-2) ante el Licey que coloca su récord en 19-22.

Las carreras

Los Toros iniciaron temprano con soberbio jonrón de dos carreras de Eloy Jiménez, con Luis Liberato a bordo, por el jardín izquierdo para colocar la pizarra 2-0.

En el tercer inning, los Tigres se acercaron 2-1, con un rodado por primera de Gustavo Núñez que permitió anotara Esteury Ruiz desde tercera.

La tropa taurina agregó otra rayita de ventaja, luego de que pegaran sencillo Bryan de La Cruz y Luis Liberato, y De La Cruz terminó anotando por error del antesalista Ronny Mauricio en batazo de Yairo Muñoz para aumentar la ventaja 3-1.

Los azules se acercaron por la mínima en el séptimo, producto de un error del campocorto Ivan Castillo en rodado de Hayden Senger, para colocar el partido 3-2.

Por los Toros, Eloy Jiménez de 4-1, jonrón, dos empujadas, una anotada; Bryan De La Cruz de 4-1, anotó una; Jeimer Candelario de 4-1 con sencillo y Luis Liberato se fue de 4-2 con una anotada, en su debut.

Por los Tigres, Francisco Mejía de 4-2 con doble y anotada, y Gustavo Núñez de 4-1 con una producida.

Este lunes, Toros y Licey chocarán de nuevo, pero en el Estadio Francisco A. Micheli, con la reasignación del encuentro del pasado sábado 13 de diciembre, y así completar la miniserie de dos partidos.