Cristhian Adames, con un sencillo, deja en el terreno a Gigantes y el Licey se impone

Cristhian Adames disparó sencillo remolcador de una carrera con las bases llenas en el cierre de la novena entrada para dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao y guiar a los Tigres del Licey a una victoria 5-4 en el partido celebrado este martes en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal.

Los añiles contaron también con un tiro perfecto al plato del jardinero derecho Emilio Bonifacio en la octava entrada para poner out en la goma al corredor de la tercera José Torre, quien intentaba anotar por el elevado de Leury García.

Con su victoria, la número ocho en su casa, los bengaleses detienen una racha de derrotas en dos para mejorar su récord en 14-18, y de paso escalar a la tercera posición, mientras que los Gigantes colocan su foja en 13-18.

El triunfo correspondió para Jean Carlos Mejía (1-1) y perdió Anderson Pilar (1-1).

Por los Tigres abrió César Valdez, quien tiró tres episodios de una carrera inmerecida, tres hits con tres ponches. Relevado por Andrew Pérez en el 4to, Miguel Díaz (4to), Ulises Joaquín (5to), Luis Frías (6to), Wander Suero (7mo), Misael Tamarez (8vo).

Por los Gigantes, Samad Taylor ligó tres imparables, Gary Sánchez y Deyvison De Los Santos dos imparables.

Por los Tigres, Adames de 4-3, con tres vueltas empujadas; David Hensley de 4-2; Luis Campusano, Gustavo Núñez y Mel Rojas Jr. dieron un hit.