César Valdez, primer abridor del Licey que gana un juego esta temporada

César Valdez tuvo una sólida presentación desde el montículo, Cal Stevenson desapareció la pelota del parque y Michael De La Cruz pegaron produjo para comendar un triunfo de los Tigres del Licey con pizarra 3-2 sobre los Gigantes del Cibao, en partido celebrado este martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La ofensiva añil también contó con triples remolcadores de Sergio Alcántara y Michael De La Cruz en el cierre del séptimo episodio.

Con su gran actuación, Valdez (1-0) llegó a 28 victorias en su gloriosa carrera con los bengaleses para empatar con esa cifra con Juan Jiménez, Arturo Peña y Mario Soto en la lista histórica de victorias del circuito. En su labor completa, el derecho no regaló boleto y abanicó a un bateador.

Perdió el veterano derecho Wily Peralta (0-1), quien lanzó cuatro innings de una vuelta, el jonrón de Stevenson, con tres boletos y cuatro ponches. Jeasn Carlos Mejía tiró el noveno en blanco para su cuarto salvamento.

Con su victoria, los Tigres ponen su récord en 9-11, mientras que los Gigantes caen aún más en el oscuro y frío sótano con foja de 7-12.

Por los azules también tiraron, Luis Frías en el sexto, Wander Suero (7mo) y Misael Tamarez en el 8vo.

Por los Gigantes, Pablo Reyes conectó un jonrón solitario y un doble; Julio Carreras par de hits; Deyvison De Los Santos y Johan Rojas un imparable.

Por los Tigres, Stevenson conectó su jonrón; Sergio Alcántara y Michael De León triples remolcadores y Gustavo Núñez un hit.