César Valdez, primer abridor del Licey que gana un juego esta temporada

César Valdez solo toleró tres hits en seis entradas, guiando al Licey a un triunfo sobre los Gigantes con pizarra de 3-2.

César Valdez realiza un lanzamiento al pentágono durante su excelsa labor monticular ante los Gigantes del Cibao.

Santo Domingo, RD

César Valdez tuvo una sólida presentación desde el montículo, Cal Stevenson desapareció la pelota del parque y Michael De La Cruz pegaron produjo para comendar un triunfo de los Tigres del Licey con pizarra 3-2 sobre los Gigantes del Cibao, en partido celebrado este martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La ofensiva añil también contó con triples remolcadores de Sergio Alcántara y Michael De La Cruz en el cierre del séptimo episodio.

Con su gran actuación, Valdez (1-0) llegó a 28 victorias en su gloriosa carrera con los bengaleses para empatar con esa cifra con Juan Jiménez, Arturo Peña y Mario Soto en la lista histórica de victorias del circuito. En su labor completa, el derecho no regaló boleto y abanicó a un bateador.

Perdió el veterano derecho Wily Peralta (0-1), quien lanzó cuatro innings de una vuelta, el jonrón de Stevenson, con tres boletos y cuatro ponches. Jeasn Carlos Mejía tiró el noveno en blanco para su cuarto salvamento.

Con su victoria, los Tigres ponen su récord en 9-11, mientras que los Gigantes caen aún más en el oscuro y frío sótano con foja de 7-12.

Por los azules también tiraron, Luis Frías en el sexto, Wander Suero (7mo) y Misael Tamarez en el 8vo.

Por los Gigantes, Pablo Reyes conectó un jonrón solitario y un doble; Julio Carreras par de hits; Deyvison De Los Santos y Johan Rojas un imparable.

Por los Tigres, Stevenson conectó su jonrón; Sergio Alcántara y Michael De León triples remolcadores y Gustavo Núñez un hit.

