Managers Foráneos

El pasado domingo las Águilas derrotaron a los Gigantes en Santiago y de esa manera su dirigente, Luis Urueta, obtuvo su centésima victoria en esas funciones en el béisbol dominicano. Es el decimonoveno timonel que alcanza esta cifra, séptimo entre los foráneos y primero nacido en Colombia.

El primer manager extranjero en obtener cien triunfos en este circuito fue Tom LaSorda, al inicio de la campaña de 1974-75. Conducía al Licey por tercera campaña consecutiva y había ejercido esas funciones con el Escogido en 1970-71. El acontecimiento ocurrió cuando los Tigres derrotaron a los Leones seis a dos. Más adelante, en el mismo torneo, el dirigente de las Estrellas Orientales Hubb Kittle, igualó a LaSorda. Sucedió en San Pedro, en un dramático partido en que los verdes derrotaron una cero a los rojos anotándose blanqueada Silvano Quezada. Igual que LaSorda, Kittle se inició como manager en Lidom con el Escogido y casualmente este es el equipo derrotado en las dos fechas que acontece la proeza.

LaSorda finalizó con marca de 153-136 y Kittle de 137-118 en los torneos nacionales. Los otros han sido Johnny Lipon (120-88), Dave Jauss (162-145), Dean Treanor (199-191) y Lino Rivera (150-134).

Vale destacar que Salty Parker, que dirigió a los Leones en 1957-88, 1958-59 y 1964-65, ganando la corona en el primer año, llegó a acumular 99 triunfos y no pasó del centenar debido a que en su experiencia final renunció por razones personales cuando mantenía al equipo en la primera posición con récord de 30-22. Lo sustituyó un joven Felipe Rojas Alou, jardinero activo de los Leones, recibiendo así su bautismo de fuego en una faena en la que posteriormente tendría tanto éxito como el que alcanzó como jugador.

Durante los inicios del beisbol dominicano afiliado al organizado a partir de 1955-56, los dirigentes fueron todos norteamericanos. En 1960-61, en el torneo efectuado sin importados debido a la situación política imperante en la nación, obviamente los managers fueron todos nativos; pero ya normalizados los certámenes en 1963-64 el primer equipo en responsabilizar un dominicano como conductor desde el inicio fue el Escogido y esa distinción recayó en José Saint Claire.