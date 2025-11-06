mel rojas jr.
Mel Rojas Jr. da un grand slam y Licey corta rachas al derrotar 7-1 a las Águilas
El conjunto que dirige Luis --Pipe-- Urueta no perdía desde el 17 de octubre, cuando
fue superado ampliamente, 14 anotaciones por 7, de los Toros del Este en el Estadio Cibao.
Un jonrón con las bases llenas de Mel Rojas Jr. coronó un rally de cinco carreras en el quinto y los Tigres del Licey cortaron una racha de seis reveses al derrotar anoche 7-1 a las Águilas Cibaenas.
Con su triunfo, primero de la temporada ante los cibaeños en cuatro choques, el Licey (5-7) salió del sótano y empató con los Toros (4-6) y las Estrellas (6-8) en la tercera posición del torneo.
A pesar del revés, las Águilas (9-2), que tenían una cadena de siete victorias, lideran fácil, con tres juegos de ventaja sobre el Escogido 6-5, su más cercano perseguidor.
Los Tigres rompieron el hielo y tomaron la delantera 1-0 en el cierre del primero, cuando el abridor aguilucho Randall Wynne comenzó transfiriendo a Gustavo Núñez, quien avanzó a segunda por rodado a la inicial de Mel Rojas Jr. Luego a tercera por sencillo al prado derecho de Francisco Mejía, desde donde anotó por balk.
Las Águilas pusieron la pizarra 1-1 en la parte alta del quinto con un elevado de Raynel Delgado que impulsó a Emmauel Rodríguez ante el relevista Michael Feliz.
El Licey no tardó en ripostar con un racimo de cinco anotaciones, capitalizando dos errores físicos y uno mental del cuadro de las Águilas. Christian Adames se embasó por error del siore Ángel Genao y llegó a segunda por tiro desviado del relevista Oscar Rayo.
Acto seguido, éste boleó a Víctor Labrada. Domingo Leyba dio un toque de sacrificio, pero el intermedista no retuvo el lance de Rayo a primera, lo que aprovechó Adames para anotar la segunda del Licey. Gustavo Núñez también tocó y el lanzador tiró tardíamente a tercera y no pudo forzar al corredor, preparando el escenario para el tablazo de cuatro esquina de Rojas Jr. Con las bases congestionadas que puso a los felinos en ventaja 6-1.
Un sencillo productor de Domingo Leyba a costa del taponero Jean Carlos Henríquez aumentó la ventaja azul 7-1 en el sexto.
Cameron Gann, que abrió por el Licey, toleró un sencillo y dio dos bases en 3.2 ininngs. Ganó Feliz (1-0) y perdió Rayo (0-1).