Mel Rojas Jr. da un grand slam y Licey corta rachas al derrotar 7-1 a las Águilas

Un jonrón con las bases llenas de Mel Rojas Jr. coronó un rally de cinco carreras en el quinto y los Tigres del Licey cortaron una racha de seis reveses al derrotar anoche 7-1 a las Águilas Cibaenas.

Con su triunfo, primero de la temporada ante los cibaeños en cuatro choques, el Licey (5-7) salió del sótano y empató con los Toros (4-6) y las Estrellas (6-8) en la tercera posición del torneo.

A pesar del revés, las Águilas (9-2), que tenían una cadena de siete victorias, lideran fácil, con tres juegos de ventaja sobre el Escogido 6-5, su más cercano perseguidor.

Los Tigres rompieron el hielo y tomaron la delantera 1-0 en el cierre del primero, cuando el abridor aguilucho Randall Wynne comenzó transfiriendo a Gustavo Núñez, quien avanzó a segunda por rodado a la inicial de Mel Rojas Jr. Luego a tercera por sencillo al prado derecho de Francisco Mejía, desde donde anotó por balk.

Las Águilas pusieron la pizarra 1-1 en la parte alta del quinto con un elevado de Raynel Delgado que impulsó a Emmauel Rodríguez ante el relevista Michael Feliz.

El Licey no tardó en ripostar con un racimo de cinco anotaciones, capitalizando dos errores físicos y uno mental del cuadro de las Águilas. Christian Adames se embasó por error del siore Ángel Genao y llegó a segunda por tiro desviado del relevista Oscar Rayo.

Acto seguido, éste boleó a Víctor Labrada. Domingo Leyba dio un toque de sacrificio, pero el intermedista no retuvo el lance de Rayo a primera, lo que aprovechó Adames para anotar la segunda del Licey. Gustavo Núñez también tocó y el lanzador tiró tardíamente a tercera y no pudo forzar al corredor, preparando el escenario para el tablazo de cuatro esquina de Rojas Jr. Con las bases congestionadas que puso a los felinos en ventaja 6-1.

Un sencillo productor de Domingo Leyba a costa del taponero Jean Carlos Henríquez aumentó la ventaja azul 7-1 en el sexto.

Cameron Gann, que abrió por el Licey, toleró un sencillo y dio dos bases en 3.2 ininngs. Ganó Feliz (1-0) y perdió Rayo (0-1).