Edwin Encarnación anhela un anillo para sus queridos Azulejos

El jonrón más icónico en la historia de los Azulejos – y uno de los más célebres en los anales de Grandes Ligas – es el conectado por Joe Carter para dejar en el terreno a los Filis en el Juego 6 de la Serie Mundial y brindarle a Toronto su segundo título de Serie Mundial en forma consecutiva.

Pero además de dicho batazo de Carter, mucha gente recuerda un cuadrangular decisivo del dominicano José Bautista y su famoso bat flip en el Juego 5 de la Serie Divisional del 2015 entre los Azulejos y los Rangers. Y, al año siguiente, otro enorme bambinazo en playoffs, uno de oro y de otro quisqueyano, Edwin Encarnación.

En el Juego del Comodín del 2016 – en ese entonces un solo partido de vida o muerte – Encarnación se vistió de héroe para enviar a los Azulejos a la ronda divisional. El 4 de octubre de ese año en el Rogers Centre, Encarnación disparó un cuadrangular de tres carreras con el encuentro empatado 2-2 en el cierre del undécimo episodio frente a su compatriota Ubaldo Jiménez, para dejar en el terreno a los Orioles.

“Muy especial para mí, ya que todo el mundo me recuerda en la ciudad por ese jonrón que di en ese momento”, dijo Encarnación. “Cada vez que lo veo, de verdad, lo recuerdo como si fuera hoy”.

Encarnación jugó ocho temporadas con los Azulejos del 2009 al 2016, participando en los playoffs tanto del 2015 como del 2016 con dicho equipo. El dominicano, quien también se crio en gran parte en Puerto Rico, ha vuelto a la organización como instructor a tiempo parcial. Como tal, acompaña a Toronto en la Serie Mundial que el club canadiense disputa ahora mismo con los Dodgers, empatados 1-1 en la serie al mejor de siete.

“Muy emocionado”, dijo al respecto Encarnación, quien jugó 16 años en Grandes Ligas con Cincinnati, Toronto, Cleveland, Seattle, los Yankees y los Medias Blancas, terminando con 424 vuelacercas, 1,261 empujadas y tres convocaciones al Juego de Estrellas. “Yo creo que verme en una Serie Mundial es algo que uno siempre sueña y me siento contento de estar aquí con el equipo.

“Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta familia, a esta organización que tanto a uno le dio. Me siento muy contento de estar aquí con ellos representando al equipo en la Serie Mundial”.

Ya de por sí, Encarnación es recordado por la fanaticada de Toronto como una de las piezas clave de aquellas ediciones de los Azulejos que avanzaron a dos Series de Campeonato de la Liga Americana en forma consecutiva en el 2015 y el 2016, junto con su compatriota José Bautista, Josh Donaldson, el mexicano Marco Estrada, R.A. Dickey, Russell Martin y Troy Tulowitzki, entre otros. Pero es el cuadrangular de oro de aquel Juego del Comodín que más se destaca en la mente de la afición local y de Canadá en sentido general.

Claro, aquellas ediciones de los Azulejos nunca llegaron a una Serie Mundial. Pero de ganar ésta ante los Dodgers, será como saldar cuentas pendientes para Encarnación.

“Claro que sí”, dijo Encarnación. “Por eso estamos aquí con el equipo y somos parte del equipo. Yo me lo gozo al igual que cualquier jugador que se lo está gozando en este momento. También me lo disfrutaré como un sueño mío, ya que no lo tuve como jugador.

“De verdad, me va a enorgullecer mucho”.