Con emotivo video, Vladimir Guerrero celebra debut de su hijo en la Serie Mundial

El dominicano Vladimir Guerrero, compartió este viernes una emotiva publicación en sus redes sociales para celebrar el debut de su hijo Vladimir Guerrero Jr., en la Serie Mundial 2025, que inicia esta noche entre los Dodgers de los Angeles y los Azulejos de Toronto.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Guerrero padre mostró imágenes de su hijo desde sus primeros pasos en el béisbol, cuando él (Vladimir padre) era una estrella del juego.

“Con esa inocencia y esa determinación, el pequeño Vladimir Guerrero Jr. ya estaba listo para el mundo. 21 años después de este video, ese sueño se materializa en el escenario más grande del béisbol: la Serie Mndial”, expresó el miembro del Salón de la Fama en el mensaje que acompañó el reel.

El debut de Guerrero Jr. en el Clásico de Otoño marca un momento histórico tanto para la familia Guerrero como para el béisbol dominicano.

Toronto regresa a una Serie Mundial por primera vez desde 1993, y lo hace con el toletero quisqueyano como su principal figura ofensiva, luego de una destacada temporada regular y una brillante actuación en los playoffs, tan buena, que fue elegido Jugador Más Valioso de la fue Serie de Campeonato de la Liga Americana.