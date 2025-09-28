Kiké Hernández da doble en el noveno y los Dodgers derrotan a Seattle

Kiké Hernández conectó un doble de dos carreras en la novena entrada y los Dodgers de Los Ángeles poncharon a 15 bateadores de Seattle en una victoria por 5-3 sobre los Marineros el sábado por la noche.

El cerrador de los Marineros, Andrés Muñoz, dio base por bolas a Michael Conforto y Alex Call para abrir la novena. Ambos corredores avanzaron con un rodado de Miguel Rojas para anotar en primera cuando Hernández condujo la bola rompiente de Muñoz por la línea del jardín izquierdo.

Edgardo Henríquez lanzó la novena para su primer salvamento de la temporada. Los Dodgers poncharon a los últimos nueve bateadores de los Marineros en orden.

Muñoz (3-3) cargó con la derrota, y Alex Vesia (4-2) se llevó la victoria después de un octavo sin anotaciones para Los Ángeles. Los Dodgers han ganado cinco seguidos.

El receptor de los Dodgers, Dalton Rushing, rompió un empate sin anotaciones con un jonrón de dos carreras en la quinta entrada ante el abridor de Seattle Logan Gilbert, pero Jorge Polanco puso a los Marineros adelante con un jonrón de tres carreras en la siguiente entrada ante Andrew Heaney.