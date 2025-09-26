Grandes Ligas: Dominicanos tienen 6 de las 20 camisetas más vendidas en 2025

Seis dominicanos integran el listado de las 20 camisetas más vendidas de la presente temporada de beisbol de las Grandes Ligas.

Los dominicanos en la selecta lista son Juan Soto, de los Mets de Nueva York y en la posición 6 en sentido general; Rafael Devers, en la 7, de los Gigantes de San Francisco y Fernando Tatis Jr., en la número 10, perteneciente a los Padres de San Diego.

Los otros tres dominicanos en la lista son Elly de la Cruz, posición 14 y de los Rojos de Cincinnati; Vladimir Guerrero Jr. en la 15 de los Azulejos de Toronto y Manny Machado, en la 19, de los Padres de San Diego.

Shohei Otani es el que más camisetas vende de todo el negocio por tercer año seguido, según un comunicado de Grandes Ligas. Le siguen Aaron Judge, Freddie Freeman, Mookie Betts y Francisco Lindor.

El listado lo completan Bryce Harper (8), José Altuve (9), Ronald Acuña (11), Clayton Kershaw (12), Jarren Durán (13), Pete Crow-Armstrong (16), Pete Alonso (17), Paul Skenes (18) y Cal Raleigh (20).