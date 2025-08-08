Con Robinson Canó de líder, Diablos Rojos regresan a la postemporada

La temporada regular 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol ha llegado a su fin. Su conclusión abre las puertas para una emocionante puja por el campeonato, y Robinson Canó y los Diablos Rojos están listos para demostrar por qué el equipo que cuenta con un candidato a Jugador Más Valioso apuntalando su alineación formidable es capaz de defender el título de campeón obtenido en el 2024.

“La temporada regular fue espectacular, pero mis números individuales no son lo más importante. Contamos con metas colectivas más importantes, y un título que defender a partir de este fin de semana”, dijo Canó.

El liderazgo del veterano para unos Diablos Rojos que culminaron su campaña con una marca de 63-25 fue vital tanto dentro como fuera del diamante. Su juego más reciente fue testamento de ello con dos cuadrangulares, un doble y cinco carreras impulsadas en la victoria por 12-9 como visitantes sobre los Bravos.

Ese triunfo propulsó a los Diablos a hacer historia al convertirse en el primer equipo de la historia de la LMB con un porcentaje de victorias de .700 o más en dos temporadas consecutivas de al menos 50 juegos.

Los Diablos Rojos dominaron la temporada regular de punta a punta y terminaron como líderes cómodos de la Zona Sur por 12 juegos con la mejor marca y la ofensiva más potente de la liga. Los Sultanes de Monterrey, líderes de la Zona Norte con 1 juego de ventaja, terminaron su campaña con ocho triunfos menos que los Diablos Rojos y una marca de 55-37.

Canó no solo finalizó su temporada como líder de la liga en dobles con 32 y un promedio de bateo de .372 que se destacó como el segundo más elevado entre aquellos que disputaron al menos 85 juegos, sino que también igualó su marca de jonrones en el 2024 con 14 y se superó a sí mismo en carreras anotadas (71-62) este año.

Canó y los Diablos Rojos regresarán a la acción este sábado, 9 de agosto frente a su gente cuando comiencen su serie al mejor de 7 juegos correspondiente a la primera ronda de los playoffs contra unos Leones cuya marca de 42 victorias y 50 derrotas los ubican como sexto sembrado de la Zona Sur.