Reto de Víctor Estévez: resucitar a los Toros

El trabajo de dirigir a los Toros del Este, más que un premio, actualmente podría llamarse una papa caliente.

Por el hecho de que, para nadie es un secreto que ha sido el peor equipo en las últimas cuatro temporadas, quedándose fuera en cada una de estas, incluyendo las últimas tres en las que han ocupado el último lugar de la tabla de posiciones de la LIDOM.

Sin embargo, los grandes retos requieren de hombres decididos a enfrentarlos sin miedo al fracaso. Y aquí es donde entra Víctor Estévez.

Estévez, quien ya tuvo experiencia en la LIDOM hace un par de años con los Leones del Escogido, logró cortar una racha de dos temporadas consecutivas sin alcanzar la postemporada. Ahora enfrentará una situación similar con los Toros, aunque esta es más grave, ya que son el doble de campañas quedándose fuera en comparación con los rojos antes de su llegada.

La confirmación de que él sería el dirigente de los Toros sucedió hace varios días, luego de un proceso de reclutamiento que duró aproximadamente dos semanas.

“Luego del primer contacto que me hizo Jesús Mejía, a la semana y media me llamaron para decirme que yo estaba entre los finalistas. En ese proceso también me entrevisté con los Gigantes del Cibao, pero los Toros fueron más agresivos al darme una oferta inmediatamente, algo que no hicieron los Gigantes. Y bueno, me decidí por los Toros”, dijo Estévez al Listín Diario.

Aunque los Toros están siendo perseguidos por la presión de clasificar a la postemporada y darle a su fanaticada un respiro luego de cuatro años sin hacerlo, Estévez confía en que Mejía, el gerente general, puede hacer un buen trabajo armando un equipo competitivo. Además, cree en su capacidad para aglutinar a los jugadores y sacarles el máximo rendimiento.

“Jesús tiene el talento para formar buenos equipos. Quizás no ha tenido suerte en algunas cosas, pero él ha hecho las contrataciones y ha puesto los equipos en la mesa para que tengan éxito. Por mi parte, entiendo que estoy en una buena posición para maximizar el potencial de cada uno de los muchachos”, agregó Estévez.

Indicó, además, que todavía es un poco prematuro para confirmar algunos de los nombres que estarán en la temporada, pero que desde ya se pondrá en contacto con la mayoría de los jugadores de la reserva nativa de los romanenses para conocer sus planes y enfoques, e ir creando química en el equipo.

“Desde ya estaré en comunicación con los jugadores para conocer qué piensan, cuáles son sus enfoques y empezar a crear esa energía que necesitamos para la temporada”, concluyó.

Ahora, el reto está planteado. ¿Podrá Estévez ser el hombre que saque a los Toros del fondo del abismo y los devuelva al protagonismo en la LIDOM?