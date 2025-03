Vitelio: “Soy un apasionado de mi trabajo en la Liga”

La vida de cualquier persona puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. A veces, el rumbo toma un giro inesperado gracias a nuevas experiencias laborales, traumas y aciertos.

Tras ocho años como presidente de la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana, se puede decir que Vitelio Mejía encontró su verdadera pasión: la pelota.

En período 2006-09 Vitelio ingresó a Lidom como delegado del Escogido siendo presidente del club Julito Hazim.

Luego, en 2012, ingresó a la directiva Lidom como vicepresidente de asuntos legales con el presidente de entonces Leonardo Matos Berrido.

Desde ese momento, Vitelio se dio cuenta de que debía equilibrar su carrera como abogado con su creciente dedicación al béisbol invernal.

“Cuando tienes pasión por lo que haces, las cosas salen bien. Yo me dedico plenamente a mi trabajo, tanto en la oficina como en el béisbol de la República Dominicana. No importa el horario ni la época del año, siempre me concentro en nuestras responsabilidades”, comentó Vitelio durante una entrevista para el programa La Hora del Deporte y Héctor J.Cruz, transmitido por CDN Deportes cada domingo.

A pesar de estar plenamente comprometido con su puesto como presidente de Lidom, Vitelio continúa ejerciendo como abogado en la firma Pellerano & Herrera.

“Con mi experiencia y edad, ya no necesito litigar todos los días en los tribunales. Gracias a Dios, como empresa hemos crecido, y hay jóvenes con mucho talento que se encargan de eso. Nosotros los orientamos, pero la tecnología facilita que esto suceda”, afirmó Mejía Ortiz.

Sobre el torneo

El presidente de la liga calificó la pasada temporada como un “invierno espectacular”, ya que superó las expectativas en cuanto a audiencia y apoyo, en comparación con años anteriores. Aseguró que la competencia entre los peloteros y el esfuerzo de los equipos llevaron el torneo a otro nivel, captando la atención de los principales medios internacionales.

“Lo que vivimos en enero con esa final fue impresionante. Todos los ojos estaban puestos en los Leones del Escogido y los Tigres del Licey. Los eternos rivales regresaron a esos años dorados entre ambos equipos”, destacó.

Mencionó que, a pesar del mal tiempo debido a las lluvias y los contratiempos en la Serie de Titanes, el equipo técnico de Lidom realizó un excelente trabajo para asegurar que el béisbol se llevara a cabo con éxito.

Un nuevo proyecto

La misión de Lidom es expandir el contenido durante todo el año. En 2025, vence el contrato con MLB Network, y la intención es incorporar una empresa de alto nivel para capitalizar todo lo que genera el béisbol dominicano.

Explicó que el proyecto está en su primera fase, y que aún no se ha reunido con los equipos para presentarles la propuesta.

“La misma fanaticada nos pide que acortemos la duración de los partidos ya que ese es el rumbo que lleva el béisbol, y nosotros no deberíamos de quedarnos con los brazos cruzados partiendo del gran momento que vivimos en la pasada temporada. Tenemos que sacarle provecho a lo que ya tenemos”, destacó.

En el último encuentro de la final pasada, Junior Caminero pegó un jonrón por los 411 del estadio Quisqueya Juan Marichal, y dio la vuelta al mundo por las agencias internacionales que cubrieron el torneo.