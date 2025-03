Lidom montará en Miami su Serie del Caribe en el 2028

Aún con el éxito de la Serie del Caribe en el 2022 celebrada en Santo Domingo, la Liga Dominicana de Béisbol no quedó conforme con los resultados económicos que generó ese evento.

Sin lugar a dudas, los equipos que viajaron a la República Dominicana, y los fanáticos que presenciaron los partidos, vivieron un gran momento del béisbol invernal, menos los inversionistas. El estadio Quisqueya Juan Marichal alberga alrededor de 13 mil personas (a toda capacidad). Con esa cantidad de sillas ocupadas, sólo se cubre la inversión del montaje, pero, no saca una ganancia para que al país sea un posible candidato para la Serie del Caribe.

Por esa razón, la directiva de la Lidom llevará ese torneo a la ciudad de Miami, organizada por la misma liga.

Vitelio Mejía explicó que, por la diversidad de latinos que hay en Florida, especialmente en la mencionada ciudad, es positivo para la pelota invernal ya que genera recursos para los equipos y el organismo.

“Nosotros hacemos esta inversión para que los equipos reciban su parte. Y ese dinero se deja aquí, en los peloteros. Ellos se llevan la mayoría por como está el mercado de la agencia libre”, sostuvo Vitelio en la entrevista en el programa semanal.

“Esa serie (la del 2022) no nos dejó beneficio, ni a nosotros ni a la liga. Lo que entrega la confederación no es suficiente como para traer nuevamente ese evento al país. Es un tema financiero que no mantiene el negocio”, agregó

La Serie se llevará a cabo en el 2028, y los detalles aún están en discusión.

Otra de las razones de celebrar el torneo en el exterior es para fomentar la competencia de los equipos en el venidero torneo. Aseguró que los sueldos de los peloteros “están bien altos” y que algunas organizaciones no podrán cubrir en el futuro esos costos.