Los Piratas, ¿para cuándo?

Hace 9 temporadas la última vez que los Piratas de Pittsburgh compitieron en playoffs. Ocurrió en dos años seguidos, 2015 y 2014, y jamás han vuelto a postemporada.

Peor: en los últimos 5 años han tenido marca negativa, y todo bajo la dirección del manager Derek Shelton. El club eligió a Shelton en el año de la pandemia, los resultados han sido muy malos, pero lo mantienen allí..

El año pasado tuvo record de 76-86, válido para el 5to. lugar de la División Central. Pero más atrás, en 2022 tuvieron 62-100 y el anterior, (2021), 61-101. Sumando sus cinco campañas, Shelton tiene marca de 294 victorias, 414 derrotas, promedio de .415. Pero parece que el tipo le cae bien a los dueños, y sigue allí en su trabajo ganando buen dinerito.

Ell0s están trabajando en una “reconstrucción que no acaba de llegar”.

FIGURAS. El año pasado el equipo hizo mucha promoción alrededor de dos figuras, el dominicano Oneil Cruz y el lanzador Paul Skenes.

Cruz había jugado el short stop siempre, desde que debutó con el club hace 4 años. Pero la pasada campaña lo movieron al jardín central pues su defensa no andaba bien. Ahora sigue aprendiendo en el central, a ver si se convierte en buen defensor.

En su ofensiva, no pudo jugar lesionado en 2023, y en 2024 tuvo promedio de .259 con 21 jonrones, 76 remolcadas, y mostró su velocidad con 22 robos y solamente un out en intento. En los entrenamientos de primavera, Cruz tiene de 31-7 con trío de jonrones, 12 empujadas, y se ha presentado en gran forma. Tiene 26 años de edad., batea a la zurda solamente, contrario al larguirucho de Cincinnati, Elly de la Cruz, que batea a las dos manos.

Oneil es nativo de Cincnnati y mide 6 pies, 7 pulgadas.

La otra atracción de los Piratas fue Paul Skenes, quien debutó en el mes de mayo, y fue tan impresionante que se ganó el premio de Novato del Año. Tuvo marca de 11-3 y efectividad de 1.96, con 170 ponchados en 133 innings, impresionante. Esta primavera tiene 14.2 innings lanzados, 17 hits, y 19 ponches, efectividad en 3.07.

Otra figura de los Piratas de Andrew McCutchen, jardinero que está señalado para ser el designado, ya está en declive, pero sigue batallando. En 2024 pegó 20 jonrones con 50 empujadas.

LOS DEMÁS: Peloteros de otras posiciones son el receptor Joey Bart (y por ahí anda el dominicano Endy Rodríguez), en la primera base Spencer Horwitz, en segundo Nick González, en tercera Ke Bryan Hayes, y en el short hay varios candidatos, entre ellos el conocido Isaih Kiner Falefa, ex yanqui. En los jardines están Tommy Pham, Oneil Cruz y Bryan Reynolds, este último uno de sus mejores bates con 24 hrs., 88 remolcadas.,

PITCHEO: Paul Skenes volverá a ser el estelar del equipo, y será acompañado por algunos nombres no sonoros. Mitch Keller, Jared Jones, Bailey Foster, Andrew Heaney, entre otros. El cerrador es David Bednar, quien compartió tales funciones con el cubano Aroldis Chapman el año pasado. (Chapman firmó con Boston). En el relevo hay un dominicano, Dennis Santana.

TÍTULOS: Los Piratas han asistido a 9 serie s mundiales y ganado 5 tìtulos. Empezaron en 1909, 1925, 1960 y por última vez en 1971 y 1979, ambas series ganadas a los Orioles de Baltimore.

Los nombres de la historia de Pittsburgh incluyen a Willie Starger, Ralph Kiner, Dave Parker, Bill Mazeroski, Honus Wagner, Paul Waner, y el gran Roberto Clemente.

DOMINICANOS: Recientemente fueron enviados a las menores los infielders Liover Peguero y Enmanuel Valdez, más un lanzador llamado Eddy Yean, de Sabana Grande de Boyà.

PROYECCIÓN: Los Piratas ganaron 76 juegos en 2024, y la versión 2025 no representa ninguna amenaza.

MÁS NOTAS DE BÉISBOL.-

Las Águilas Cibaeñas hicieron su conferencia de prensa vía Zoom, y las noticias producidas no fueron tan buenas. El gerente general René Francisco mostró su personalidad, pero lo más relevante de allí fue la noticia de que no volverá con el club Jonathan Villar. Además, más adelante informaron, en boletín, que habían firmado al relevista Rafael Montero, quien fue el cerrador del Escogido el pasado torneo. Parece que no lo tenían amarrado al instante del encuentro con la prensa.

Pero, bueno es decir que las Águilas hacen un intento por despejar malos ambientes luego de la salida de Ángel Ovalles de la gerencia y la no contratación del manager Yadier Molina., puesto que ocupará Luis Pipe Urueta. Quedarà pendiente, además de los peloteros, la asamblea de medio año para elegir nueva directiva. ¿Seguirá el señor Víctor García Sued o vendrá otro?.

DODGERS Y CACHORROS: Estos equipos tienen serie de dos juegos, válidos de calendario, martes y miércoles en Tokyo… Los dos serán a las 6.10 A.M., es decir de la mañana, y estarán disponibles en la TV.