Génesis Cabrera, Héctor Pérez y Luis Santos son contratados por los Leones del Escogido

Los relevistas Génesis Cabrera, Luis Santos y Héctor Pérez fueron contratados por los Leones del Escogido, según informó el departamento de Operaciones de Béisbol de los Campeones Nacionales y del Caribe.

Cabrera, zurdo de 28 años y que actualmente pertenece a los Mets de Nueva York, lanzó con los Tigres del Licey entre los torneos 2017-18 y 2022-23, conquistando el premio Novato del Año en la temporada 2018-19.

De por vida en la LIDOM durante la Serie Regular, Cabrera registra un excelente 1.38 de porcentaje de carreras limpias, 1.07 de WHIP y 61 ponches en 45.2 episodios.

En seis años de por vida en las Grandes Ligas, con los Azulejos de Toronto y con los Cardenales de San Luis, acumula registro de 17-14, 3.89 de efectividad y 268 ponches en 272.2 entradas.

Santos, derecho de 34 años, trabajó 9.1 innings durante el campeonato pasado con los Toros del Este, con 2.89 de efectividad, 4 ponches y 1.18 de WHIP.

En la LIDOM, donde lanza desde el 2014-15, totaliza 3.01 de porcentaje de carreras merecidas, 1.26 de WHIP y 84 ponches en 122.2 actos de serie regular. Además de los taurinos, también participó un par de años con los Gigantes del Cibao. En Las Mayores trabajó brevemente en el 2017 y el 2018 con Toronto.

Pérez, derecho de 28 años, militó por última vez en el circuito criollo durante la estación 2023-24 y en su carrera tiene 3.99 de efectividad y 31 ponches en 29.1 entradas. También se uniformó brevemente en las Grandes Ligas en las temporadas 2020 y 2023 con Toronto y los Rays de Tampa Bay, respectivamente.

Además, Pérez tiene experiencia en la liga profesional de Taiwán, donde se lució en el 2024 con 1.50 de porcentaje de carreras limpias, 52 ponches en 54.0 capítulos y un WHIP de 1.22.

Los 17 veces campeones nacionales nuevamente se encuentran en un receso de campaña muy movido, ya que estas firmas de agentes libres se unen a las renovaciones de Junior Lake (OF), Franmil Reyes (OF), Zoilo Almonte (OF), Yamaico Navarro (1B), Rodolfo Martínez (PD) y Keury Mella (PD).

El equipo también consiguió vía cambio a Alexander Canario (OF), José Daniel Devers (IF), Víctor Robles (OF) y un pick de sexta ronda del Sorteo de Novatos 2025.