Albert Pujols en la mira para mánager de Grandes Ligas

Después de liderar a los Leones del Escogido a los títulos de la Liga Profesional de Béisbol Dominicana y de la Serie del Caribe , Albert Pujols está listo para su oportunidad de dirigir en las Grandes Ligas.

Pujols, quien llegó al campamento de los Angelinos como instructor el domingo, dijo que oficialmente dirigirá a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año y está ansioso por tener la oportunidad de dirigir en las Grandes Ligas.

“Siempre he mantenido ese deseo y, si la oportunidad es la adecuada y me abren la puerta, siempre lo he dicho abiertamente: quiero tener la oportunidad de ser mánager aquí en las Grandes Ligas”, dijo Pujols. “Creo que estar en la Liga de Invierno este año me dio la experiencia que necesitaba y lo que necesitaba para aprender. Y creo que me preparó para el gran salto a ser gerente en las Grandes Ligas”.

Pujols, de 45 años, se retiró como jugador después de la temporada 2022, alcanzando hitos increíbles como 703 jonrones, 686 dobles y 2,218 carreras impulsadas en una carrera de 22 años que lo vio ser nombrado All-Star 11 veces, ganó dos Series Mundiales y ganó tres premios al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Jugó con los Cardinals de 2001 a 2011 y nuevamente en 2022 y con los Angels de 2012 a 2021, además de una temporada con los Dodgers en 2021.

Pujols se ha mantenido activo después de su retiro y sigue siendo parte de la organización de los Angelinos como parte de un contrato de servicio personal de 10 años que compuso. Sus compatriotas dominicanos Vladimir Guerrero y Ervin Santana también se unieron a Pujols como instructores el domingo.

Pujols, quien estará en el campamento durante seis días, dijo que aprendió mucho durante su primera incursión como gerente y que podría manejar un club de Grandes Ligas.

“Estoy listo para cuando llegue la oportunidad”, dijo Pujols. “Si hay algo que me llame la atención este año o el próximo, ¿por qué no? Creo que ahora mismo estoy concentrado en el Clásico Mundial de Béisbol, pero si hay algún equipo que me llame a la puerta, estaría dispuesto a escucharlo”.

El gerente de los Ángeles, Ron Washington, dijo que cree que Pujols tiene las cualidades necesarias para ser un gerente exitoso, especialmente por su conocimiento del juego y el respeto que inspira a los demás. Dijo que espera que los jugadores más jóvenes en el campamento utilicen a Pujols esta semana y absorban lo que tiene que decir.

“Albert era un estudioo del juego”, dijo Washington. “Durante sus días en San Luis, demostró que siempre estaba en el lugar correcto, siempre hacía lo correcto, siempre conseguía el gran hit, siempre era el animador del equipo. Es por eso que tiene ese pedigrí. Y no pasará mucho tiempo antes de que tenga un trabajo como manager, eso es seguro”.

La superestrella de los Ángeles, Mike Trout, quien jugó con Pujols durante 10 temporadas, también dijo que creía que Pujols sería un gran manager. Pujols ayudó a orientar a Trout cuando era joven y dijo que aprendió mucho de él durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Creo que sería un buen gerente”, dijo Trout. “Simplemente por la forma en que interactúa con los jugadores. Lo vi durante la temporada baja en República Dominicana y ahora ganó algunas cosas. Sería genial jugar para él”.

Sin embargo, Pujols podía ser duro con los medios durante su etapa como jugador y ser manager implica muchas interacciones con los periodistas. Pero dijo que se sentiría cómodo hablando con los periodistas antes y después de los partidos y que no tuvo problemas con eso mientras se dirigía en República Dominicana.

“Hablé dos veces al día, hablé mucho y no me importa hablar con los medios”, dijo Pujols. “Simplemente no respondo preguntas cuando sé que los medios están tratando de engañar al manager oa los jugadores. Así que creo que ahí es cuando tenemos un problema porque si me hacen una pregunta directa, no tengo ningún problema”.

Por ahora, Pujols dijo que disfrutará trabajar con los jugadores jóvenes en el campamento de esta semana y que ya se está concentrando en su nuevo rol con el equipo de República Dominicana. Agradeció al gerente general de República Dominicana, Nelson Cruz, por contratarlo y está emocionado por otra nueva oportunidad que le dará aún más experiencia como gerente.

“Es otra puerta para mí y es un honor”, dijo Pujols, quien jugó en el Clásico en 2006. “Me siento muy orgulloso de poder no sólo representar a mi país como jugador cuando lo hice, sino ahora poder liderar a un gran grupo de muchachos”.