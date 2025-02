Puello Herrera afirma el Estadio Quisqueya es una basura y hay que demolerlo

El Comisionado de Béisbol Profesional del Caribe comparó el Estado Quisqueya con una basura, que lo único que hay que hacer es demolerlo y construir otro parque en el mismo lugar, porque la situación en que se encuentra no se resuelve con reparaciones y parches.

El doctor Juan Francisco Puello Herrera recordó que cuando fue presidente de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, hace más de dos décadas, planteó la demolición de ese play, y sugirió que se edificara un estadio nuevo en la Ciudad Ganadera.

Puello Herrera dijo que se había prometido no volver a hablar del tema, porque se ha referido varias veces a esa situación, y siempre se pone oídos sordos a esa problemática, porque se desconoce la trascendencia del béisbol y lo que significa, no sólo para las personas que están inmersas en ese deporte, sino desde el punto de vista económico.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el reconocido deportista recordó que si hay algo que lleva gozo y felicidad al pueblo dominicano es el béisbol.

El reputado abogado destacó lo que significa esa industria para la economía local, con las firmas de grandes contratos por parte de jugadores dominicanos, y la cantidad de dinero que entra al país por ese concepto, nadie se lo puede imaginar, sobre todo, en cuanto a divisas.

“Por supuesto que no requiere más reparación, es una nueva construcción, ese estadio ya cumplió su ciclo, ya lo cumplió hace años; lo que hay que hacer es un estadio con las condiciones que se requieren, y no hay que gastar mucho dinero. Si nosotros vamos a West Palm Beach, hay un estadio allí que pudiera ser ese modelo; no tiene que ser un parque de 40 mil fanáticos, porque eso ya no se construye”, precisó el ejecutivo beisbolero caribeño.

Explicó que lo que se requiere es un estadio con capacidad para 20 mil fanáticos, y no se explica la razón por la cual no se hace, y se puede hacer en el mismo terreno como lo hizo Culiacán en México.

“Qué hicieron, bueno, se jugaba en el estadio y comenzó a trabajarse en la parte exterior, y siempre se jugó ahí; se pueden hacer las dos cosas, incluso, en el desarrollo del mismo torneo, sin problemas, se puede seguir trabajando perfectamente como se hizo en Culiacán, y ese estadio es de primera, y no tiene nada que envidiarle a ningún otro”, insistió.

Reiteró su apreciación de comparar la basura con el Estadio Quisqueya, que lo único que hay que hacer con él es demolerlo.

“Tú te vas a extrañar con lo que yo voy a comparar eso (el estadio). Yo voy a misa todos los días; voy caminando alrededor de dos kilómetros. Cuando voy caminando, voy recogiendo la basura que hay en las calles; tengo un aparato con el que la voy recogiendo. De hecho, la gente cree que estoy loco. “Desde la época en que fui presidente de la LIDOM, insistía en esto”, explicó.

Precisó que, en ese entonces, declaró que había que demoler el Estadio Quisqueya y llevarlo a la Ciudad Ganadera, en lo que le llaman la Feria, y una persona que era dirigente del Comité Olímpico Dominicano, cuyo nombre se reserva, lo vio bajar por las escalinatas del pley y le dijo que esa declaración suya era un disparate, porque el Quisqueya es algo parecido a un monumento nacional.

“Y fíjate que lo comparo con la basura, cantidad de veces que yo he escrito sobre eso, y lo he dicho, y prometí no volver a hablar del tema, porque son oídos sordos, que no saben la trascendencia del béisbol”, recalcó el dirigente deportivo.

Comisionado de Béisbol del Caribe explica por qué jugadores establecidos en MLB no juegan Serie del Caribe Caribe está de capa caída, y yo digo que no, la Serie del Caribe cada día va por el rumbo que debe tomar, con algo muy importante: los que participan en la Serie del Caribe no son jugadores estrella, de nivel, que están establecidos, entre comillas, en las Grandes Ligas, pero brindamos un buen espectáculo”, aclaró Puello Herrera.

Dijo que una de las causas es que la Serie se celebra muy cerca de los entrenamientos de Grandes Ligas, y hay jugadores que, a la semana de haber concluido la misma, tienen que reportarse con sus respectivos equipos de las Mayores, y es muy fuerte ir a una Serie que se juega una semana completa, para de ahí partir a los campos de entrenamientos.

“Hay otros aspectos que no los he tocado en otras oportunidades, pero nosotros tenemos un acuerdo con las Grandes Ligas, que es el Winter League Agreement, mediante el cual, cualquier jugador establecido en Grandes Ligas que le den permiso, porque muchas veces no se lo dan, que se lesione en una temporada, si ese jugador, por cualquier razón, no puede participar en la temporada que se abre en las Grandes Ligas, hay que pagar una suma bastante alta al equipo que pueda resultar perjudicado con ese jugador que se haya lesionado”, reveló el dirigente del béisbol caribeño.

Insistió en que ese es un aspecto para tomar en cuenta, y muchas veces los dueños de equipos sopesan esa situación.

“Tú te imaginas un jugador que devengue millones de dólares que se lesione en esa serie; yo creo que eso llevaría, no a la quiebra a un equipo, pero sí le provocaría una mengua importante en sus finanzas”, agregó.

Puello Herrera dijo que montar una Serie del Caribe cuesta mucho y, dependiendo de dónde sea, como es el caso de Puerto Rico, se eleva un poco más, porque coincide con la temporada alta. Pero aclaró que las finanzas de la Confederación no están en números rojos.

Sostuvo que, por un tema de carácter económico, el montaje de la Serie del Caribe en la República Dominicana no está en el radar en los próximos años, porque México se agenció adquirirla y hay unos montos envueltos.

Duras decisiones

Tras concluir el campeonato y la Serie del Caribe, se desató una polémica pública entre ejecutivos del béisbol, específicamente de los Leones del Escogido y Tigres del Licey, quienes disputaron la final, así como declaraciones fuera de tono de algunos jugadores, que el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe entiende que se deben tomar decisiones, aunque sean muy duras.

“Te voy a poner un caso, Juan Samuel, de los Leones del Escogido, yo lo suspendí en una serie final, eso se puede buscar en la prensa, y eso me trajo una serie de inconvenientes de directivos en esa época, porque entendían que yo no debía suspenderlo, pero Samuel tocó a un árbitro”, recordó Juan Francisco Puello Herrera.

Indicó que no importa de quién se trate, hay que tomar decisiones, aunque sean duras, porque eso es lo que mantiene la disciplina.

“Eso no le hace bien al béisbol, porque lo que se toca fuera, lo que es la parte interna propio de la Liga, eso hace daño y, probablemente, puede llegar al terreno. Ha habido cosas ahí que no quiero referirme a ellas, pero no hay razón para que dos personas del mismo nivel estén en eso”, señaló Puello Herrera.

Sostuvo que una de las frases más irresponsables que él ha conocido en su vida es aquella que dice “que entre bomberos no se pisa la manguera”, porque eso implica que si alguien hace algo malo, por el hecho de ser bombero, eso se debe quedar así.

“Hay una gran verdad: lo que se sigue es a los equipos, no se siguen los jugadores; la gente va a ver a su equipo, y hay que presentar un espectáculo de calidad, como en efecto se presentan en nuestras ligas”, indicó.

Recordó que cuando llegó a presidir la Liga de Béisbol Profesional Dominicana era bastante joven, y suspendió por tres meses a su querido amigo Ernesto -Monchín- Pichardo, quien era el jefe de esa liga, pero él tomó esa decisión; sin embargo, su amistad llegó a un grado tal que, cuando Monchín murió, él fue quien pronunció su panegírico.