Los niños de La Ciénaga sueñan con un play digno para practicar beisbol

El sueño de los niños que residen en el sector La Ciénega, ubicado en el Distrito Nacional, es tener un play digno y amplio donde jugar pelota y no verse en la necesidad de trasladarse a otros lugares.

Actualmente, el terreno en donde está ubicado el Play de Béisbol Paseo del Río es de un tamaño muy limitado, que no les permite desarrollarse de una forma correcta en este deporte.

Los niños de este sector, desde los 5 años de edad, acuden a este play a aprender a jugar béisbol, pero al llegar a las edades de entre 10 y 13 años, se ven en la necesidad de migrar a otras zonas, donde sí haya un espacio acorde a su edad.

“Se nos está perdiendo mucho talento porque no tenemos el espacio para jugar”, es lo que manifiesta Maiki Rodríguez, uno de los entrenadores que dedican su vida a la enseñanza de estos niños, pues quienes se encargan de este equipo de pequeños peloteros es un grupo de jóvenes que lo hace de manera voluntaria, liderado por Melvin Graciano, están todos los días para los niños, desde hace alrededor de tres años.

Expresaron que los pequeños a veces sienten que no tienen oportunidades para poder lograr sus sueños, pues al llegar a la edad de 10 a 13 años, por sus tamaños, el play se les hace pequeño, “y ya no podemos tenerlos aquí”, y muchos son los que deciden no seguir jugando.

Los entrenadores no solo les enseñan a jugar, para ellos la disciplina es muy importante y es primordial en el deporte, pues explican que un buen pelotero debe conocer de valores, debe respetar a sus mayores y tener buenas calificaciones en las escuelas.

¿Por qué entrenar a estos chicos sin recibir nada a cambio? La vocación por el béisbol es lo que les motiva.

“A nosotros nos duele nuestro sector, aquí siempre ha habido un derroche de talento, pero se nos pierde porque a veces los jóvenes no tienen el pasaje para desplazarse a otros lugares”.

Entrenadores del play de La CiénagaJorge Martínez

En ocasiones, mencionaron que cuando hay personas interesadas en ver el desempeño de los chicos, estos no tienen a dónde ir, debido a que el espacio que tienen no está acorde para ser evaluados y, en caso de que alguno sea seleccionado, no será representado el sector de La Ciénaga, sino el del lugar donde tuvo que llegar para ser evaluado, “entonces no se puede decir que salió de aquí”.

En la zona donde se ubica el play, justo al lado hay un terreno en el que las autoridades buscan hacer un parqueo, Melvin Graciano explicó que han solicitado en reiteradas ocasiones que le cedan una parte para la construcción de un play más amplio, pero hasta el momento se mantienen a la espera y con el sueño de que algún día podrán tener un espacio acorde para los futuros peloteros de La Ciénaga.