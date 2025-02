Francona, manager de Rojos, aconseja a veteranos ignorar el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes

El manager de los Rojos de Cincinnati, Terry Francona, afirmó haberle dicho a sus jugadores que no utilicen el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS) experimental en el entrenamiento de primavera.

Francona comentó a The Athletic que está de acuerdo con que los jugadores más jóvenes desafíen las decisiones a través del ABS, que ha estado en uso en las ligas menores, pero considera que no tiene mucho sentido para los veteranos, ya que el sistema no estará en efecto en las Grandes Ligas durante la próxima temporada regular.

”¿Por qué trabajar en una estrategia que no vamos a usar?” dijo Francona. “Solo confunde las cosas.”

El sistema computarizado se está probando durante los juegos de exhibición de entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas después de cuatro años de experimentos en las menores. A partir del año pasado, MLB centró las pruebas en un sistema de desafío en el que el árbitro humano hace cada llamada original. Los datos de la prueba de entrenamiento de primavera podrían llevar a la MLB a realizar modificaciones en el sistema para los juegos de Triple-A este año.

Francona parece más interesado en preparar a los Rojos para la temporada que en ayudar a agregar más datos en una prueba del ABS.

“No quiero hacer una farsa de nada, pero estamos aquí preparándonos para una temporada y eso no nos ayuda a estar listos,” dijo.