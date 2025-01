Dominio rojo 2 por 1

El Escogido no tuvo problemas en vencer al Licey en el tercer juego de la serie final.

Todo empezó con el primer turno de José Siri en el primer inning, un doble hacia la línea del left, que abrió la puerta para una ventaja de 2-0.

En el cuarto, un sencillo de Junior Caminero empujó dos más y de repente el marcador se puso 2-0.. No hubo regreso del Licey, mientras Johnny Cueto le metía 6 ceros de 4 hits. El relevo completó el trabajo.

El Escogido está delante 2-1, y el cuarto partido será este viernes, para marcar la pauta. Si Licey gana empata a 2, y el asunto será larguísimo. Si ganan los rojos, se colocaría 3-1 y el negocio será corto. El partido duró unos minutos antes de las 3 horas, lo cual veo muy bien. Todo bajo control.

Ojo: al final de la serie regular, Johnny Cueto fue dado de baja por las Aguilas Cibaeñas. Los Leones lo firmaron y la historia ha sido otra. Dicen que la pelota es loca, pero a veces no tanto. También tiene su parte lógica.

De “dictadores” y buen dinero

Ahora que hay varios equipos de Lidom sin Gerente General, es prudente comentar que siempre es conveniente combinar a un ejecutivo con carácter con buena inversiones de dinero. Porque a veces usted no puede ganar, aunque sea un “dictador” de mano dura, si no tiene buenos talentos.

?Por qué lo de “dictador? Esto es una simple expresión para definir que se requiere carácter para poder manejar un personaje tan complejo como un atleta, mucho más en deportes de equipo.

Claro que no siempre gana el que tenga mejor carácter, el que maneja mejor el concepto “dictador”. Porque si no tiene buenos peloteros no va para ningún lado.

En tiempos recientes hemos tenido varios “dictadores” que han sabido sacarle provecho.A principios de este siglo sucedió con Manny Acta como manager de Licey y luego gerente de las Aguilas, luego, en 2009, llegó Moises Alou al Escogido y ganó 3 coronas en 5 torneos, y actualmente el hombre más notable es Audo Vicente, que ha ganado dos títulos seguidos con los azules, aplicando siempre “mano dura”.

Este cargo tiene el inconveniente de que los dueños de los equipos exigen buenos resultados porque no se permite fracasar, mucho menos en Lidom. Un Gerente gana buen dinero, con frecuencia mucho más que sus peloteros.

LAS 6 FINALES CORRIDAS

Es difícil de creer lo realizado por el equipo Licey cuando asistió a seis series finales consecutivas a principios de este siglo. Noten que en los últimos años las Estrellas tuvieron el privilegio de toparse con 3 corridas, pero en ninguna pudieron obtener corona, perdiendo primero ante los Gigantes, luego dos ante el Licey.

Los Tigres tienen tres finales en línea ahora, con dos títulos y buscan un tercero.

Cuando tuvieron la racha de seis hace 20 años ganaron 3 coronas y perdieron 3. Por cierto, cuatro de esas contiendas fueron seguidas ante las Aguilas, es decir que el país “se paralizó” por completo durante 4 años ( expresión del beisbol y los narradores).

Licey enfrentó a los Gigantes en 2003-04 siendo campeón 4-1 y el manager fue Manny Acta. . Al año siguiente se midió a las Aguilas perdiendo ante Félix Fermín 4-3… En 2005-06 de nuevo ante las Aguilas vencieron 5-2 con Rafael Landestoy de manager.. Y las Aguilas ganaron los dos años siguientes, siempre con Fermín.

Finalmente, Licey ganó en 2008-09 con José Offerman, esta vez ante Gigantes.

INTERESANTE: El japonés Roki Sasaki firmó con los Dodgers de Los Angeles por un bono de US$6.5 millones, en el marco de las firmas internacionales.

Sasaki, de 23 años, va a Grandes Ligas de los Dodgers y jugará por el salario mínimo, creo que US$770 mil .. . Es un modelo que deben seguir, pero ahora desde que pise MLB Sasaki es propiedad de los Dodgers los próximos 6 años.

EN PALACIO: Rob Manfred, el comisionado de Grandes Ligas, visitó Palacio Nacional acompañado de Junior Noboa, su colega nacional. Allì habló de las bondades del beisbol, y reiteró su creencia de la necesidad de aplicar el draft internacional para la firma de novatos a partir de 16 años. Ahora lo que existe es una especie de mercado libre, con muchos negocios o acuerdos por adelantado..La posición de Manfred tiene de frente al sindicato de peloteros pues Tony Clark, su director, está opuesto. De eso hace ya bastante tiempo.

UNA MÁS: David Ortiz siempre es noticia pues le encanta hablar. Este martes estuvo en el Quisqueya como parte del homenaje a antiguas leyendas del Escogido, y aprovechó el escenario para dar un poquito de “cuerda” al derecho César Valdez, del Licey, un especialista en lanzamientos rompientes, pero no muy rápido. Ortiz dijo que un pitcher de esa velocidad no podía enfrentarlo a él pues siempre lo rompía…Por curiosidad, busqué el dato de Big Papi contra unos de los más exitosos nudillistas de su época. R.A. Dicky, y el resultado fue el siguiente. En 37 turnos, 11 hits, promedio .297, 3 jonrones, 9 empujadas, 6 bases por bolas y8 ponches.. Parece que el Gigante rojo tiene bastante razón..

¿Alguna vez enfrentó a Cñesar Valdez en Grandes Ligas? Nunca. El único año en que coincidieron fue 2010 cuando Valdez lanzó para Arizona . Pasaron 7 años sin volver a lanzar en MLB, y cuando regresó en 2017 ya Big Papi se había retirado.

FUERA DE LÍNEA: En los últimos años, las redes se alimentan de lo que digan u opinen Billes Gates y Warren Buffett.. Ahora se añaden los nombres de los señores Elon Musk y Donald Trump, haciendo el ambiente más divertido.