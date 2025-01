“Mi sueño es ser piloto”, confiesa Luis Liberato

Además de ser un talentoso pelotero, Luis Liberato guarda en su corazón un sueño que va más allá del terreno de juego: ser piloto de avión.

A pesar de que ya se ha “tomado su cafecito” en Grandes Ligas, y que tiene el talento y juventud para volver a hacerlo, el outfielder nativo de Santiago de Santiago no pierde de vista esa pasión que nació en su infancia y que todavía lo acompaña.

“A mí me gustaría ser piloto todavía. Quizás la gente se preguntaría el por qué, pero desde pequeño me han gustado los aviones. Incluso, yo tengo un amigo que hace aviones, con materiales reciclables, y nosotros nos criamos haciendo eso y de ahí surgió”, dijo Liberato al Listín Diario, recordando esos momentos en los que, junto a su amigo, construía sueños con materiales sencillos, pero cargados de emoción.

El béisbol le ha dado reconocimiento, estabilidad económica y muchas alegrías, pero no ha apagado esa chispa por volar. Liberato confiesa que su carrera deportiva lo ha mantenido alejado de incursionar en la aviación, aunque está seguro de que en algún momento tomará los mandos de un avión.

“Gracias a Dios me ha ido bien en la pelota y quizás no he tenido la necesidad de incurrir en esa profesión, pero de que ese siempre ha sido mi sueño y de que en el futuro si Dios quiere voy a pilotar un avión, son cosas seguras”, afirma con la misma convicción que demuestra en el campo.

“No soy de calle”

Sin embargo, más allá de sus sueños y su desempeño profesional, Liberato se distingue también por ser un joven de familia y valores firmes. Lejos de las luces y el ruido, prefiere pasar su tiempo libre con sus seres queridos.

“Yo no salgo para ningún lado, ni discotecas ni rumba. Cuando estoy libre lo que hago es pasar tiempo con mis padres y mi familia. Siempre he sido una persona hogareña. No me hace falta la calle, y esos son beneficios para mí al final”, reflexiona el pelotero, dejando claro que su estabilidad emocional proviene de un núcleo sólido y de hábitos que priorizan lo esencial.

“Mi familia es mi todo”

El camino hacia el éxito nunca está exento de dificultades, pero Liberato ha sabido enfrentar cada obstáculo con optimismo. Su familia ha sido el soporte clave en esos momentos de incertidumbre.

“Mi familia siempre me ha apoyado. Ciertamente he pasado por momentos de baja, pero gracias a Dios me he mantenido positivo frente a las adversidades. Todo es la actitud con la que uno toma las cosas”, asegura.

Actualmente, su futuro en el béisbol tiene posibilidades abiertas. Como agente libre, el 2025 pinta como un año de retos y nuevas oportunidades, con México como más probable destino. Sin embargo, su meta de volver a las Grandes Ligas sigue intacta.

“Hasta ahora los caminos conducen hasta México para este año, pero esperemos que un equipo de Grandes Ligas se interese para intentar volver al Show. Yo sigo trabajando fuerte, lo importante es tener trabajo para echar para adelante”, afirma Liberato.

Regreso a los Leones

Finalmente, el regreso al equipo que lo vio nacer en la pelota invernal, los Leones del Escogido, ha sido una experiencia especial. Con un cariño intacto por parte de los fanáticos, Liberato celebra esta nueva etapa.

“Me siento súper bien de volver con el Escogido. Esta siempre ha sido mi casa y es bueno volver y que el cariño de los fanáticos se haya quedado intacto”, concluye con gratitud hacia quienes siempre lo han apoyado.