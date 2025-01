Miguel Andújar: “Será triste ver al Licey y no jugar”

Miguel Andújar jugó anoche su último partido con los Tigres del Licey. Por segunda temporada consecutiva, se retira del equipo en plena etapa de Round Robin, dejando a los Tigres a pocos días de una posible y casi segura serie final.

La temporada pasada, Andújar también partió en esta fase y no pudo participar en la serie final que los Tigres ganaron en siete juegos a las Estrellas Orientales.

“Me duele marcharme, ya que jugar una final con los Tigres sería un sueño hecho realidad, pero son cosas que no controlo”, expresó Andújar al Listín Diario.

El toletero también lamentó su partida debido al ambiente familiar que se vive en los Tigres.

“La buena vibra que hay en los Tigres me encanta. Incluso, para mí va a ser difícil venir a ver los juegos, ya que siempre voy a querer jugar. Creo que va a ser mejor quizás que lo vea por televisión, porque si vengo a ver el equipo, me va a matar el corazón al saber que no voy a estar ahí con ellos jugando. Pero los voy a estar apoyando, voy a estar viniendo, y cuando no pueda venir, lo veré desde mi casa”, confesó.

A pesar de su partida, Andújar se siente agradecido por la oportunidad brindada por los Tigres y no descarta volver a jugar la próxima temporada.

Gilbert lo elogia

El dirigente del Licey, Gilbert Gómez, valoró la participación de Andújar y la entrega demostrada en cada partido.

“Miguel ha sido un jugador ejemplar, siempre dando lo mejor de sí. Le deseamos éxito en las Grandes Ligas y esperamos que tenga una excelente temporada en 2025”, comentó Gómez.

Preparación para la temporada 2025 de Grandes Ligas

Para la temporada 2025 de las Grandes Ligas, se espera que Andújar sea una pieza clave para los Atléticos de Oakland.

“El equipo me ha dicho que confían en mí, que voy a tener buena participación este año. Solo le pido a Dios que me dé salud para poder hacer mi trabajo y hacer lo que siempre he hecho”, manifestó Andújar.

Además, el jardinero destacó su entusiasmo por volver a ser compañero de Luis Severino, con quien compartió equipo en los Yankees de Nueva York desde 2017 hasta 2019.

“Luis y yo tenemos una gran amistad. Ya hablamos y estamos entusiasmados por jugar juntos nuevamente”, afirmó.

La partida de Andújar supone un golpe duro a la alineación de los Tigres, ya que siempre fungió como un bateador de la parte gruesa del lineup.