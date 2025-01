Jesús Mejía ya trabaja para el próximo torneo

Luego de otra temporada para olvidar y de cuatro quedando fuera del dinero, las últimas dos bajo la gerencia general de Jesús Mejía, los Toros del Este se aprestan a realizar una renovación profunda a los fines de convertirlos en el equipo competitivo que una vez fueron.

“Cuando la fórmula no da resultados, y ya la fórmula mía tiene dos años que no da resultados, hay que cambiar las cosas”, reconoció el joven gerente general durante una extensa entrevista que concedió en el programa televisivo “La Hora del Deporte”, que se trasmite los domingos de once de la mañana a una de la tarde por CDN-Deportes.

“Primero que todo, tenemos que analizar bien el roster. Estamos planeando una renovación total del roster, obviamente hay veteranos que son incambiables” adelantó.

Indicó que se proponen un equipo más joven, pero obviamente con la presencia de necesarios peloteros veteranos y buenos importados, como fue el caso del jardinero e inicialista Troy Johnston, cuyas 27 remolcadas en 44 juegos fueron la segunda mayor cantidad de la serie regular, una menos que las 28 producidas por el también primera base Adelin Rodríguez, de las Águilas Cibaeñas.

La primera del año

Mejía reveló que el pasado miércoles sostuvo una primera reunión formal con el equipo de operaciones de béisbol para hacer una evaluación del pobre papel realizado por un conjunto que concluyó en el sótano con registro de 17-32.

“El resultado de nosotros tuvo mucho que ver con un bullpen que estuvo muy por debajo, sobre todo nativo”, subrayó. “Los extranjeros si lanzaron bien. Fue una de las fallas principales de nosotros, hay muchas más, pero por ahí vamos a comenzar”.

“Para triunfar tú necesitas un bullpen profundo. Un nuevo núcleo”, consideró Mejía, quien en la próxima campaña estará en el tercer y último año de contrato firmado con los Toros después de la de 2022-2023.

Otro aspecto del juego en el que el representativo romanense estuvo por debajo fue en el ofensivo, la cual se debilitó bastante cuando perdieron a mediados de noviembre al jardinero Sandro Fabián, quien alcanzó un acuerdo multianual con Hiroshima Toyo Carp, de la Liga Japonesa

Fabián, adquirido en el verano desde los Leones del Escogido en un canje por Yamaico Navarro culminó su participación con los Toros bateando para .261 con OPS de .868 y OPS+ de 128 en 20 partidos. Conectó cinco cuadrangulares y remolcó 13 carreras mientras que anotó en 12 ocasiones..

“Perdimos esa ofensiva. La ofensiva nuestra no se encendió. Necesita velocidad y defensa en la línea central”, manifestó el joven gerente general, quien aún no ha decidido si el dirigente interino Carlos Febles será confirmado para la próxima estación.

Febles asumió las riendas de los Toros cuando la gerencia despidió a José Offerman en noviembre.

El club ocupaba el sótano con registro de cinco ganados y once perdidosa siete juegos y medio del primer lugar que entonces mantenían los Leones del Escogido (13-4).

El despido de Offerman marcó la tercera campaña seguida en la que los taurinos afrontan la necesidad de despedir al timonel con que arrancaron.

Lo mismo ocurrió con el piloto puertorriqueño Lino Rivera en el torneo 2023-2024 y con Pat Listach en 2022-2023.

Bajo las orientaciones de Febles los taurinos tuvieron una negativa marca de 12 y 21, pero Mejía consideró injusto que se evalúe el trabajo bajo las difíciles condiciones en que permaneció en el cargo.

SEPA MÁS

Números fríos

Los Toros tuvieron un average colectivo de .227, un OBP de .299, sluggins de .316 y un OPS de .615, últimos de la justa deicada al empresario y deportista José León Asensio. Sus 21 cuadrangulares también fueron la menor cantidad.

Relevo

El promedio de carreras limpias permitidas de su cuerpo de relevo fue de 4.24, el cuarto peor del circuito otoño-invernal dominicano.