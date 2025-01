¿Por qué el mal momento de las Águilas?

El descalabro nadie lo esperaba, mucho menos lo imaginaba, pero hasta el momento está presente.

Las Aguilas, el conjunto más ofensivo de la ronda regular con su average colectivo de .264 y sus 40 vuelacercas, se encuentran irreconocibles en el Round Robin, habiendo arribado a la primera pausa del evento siendo blanqueadas en tres de sus pasados cuatro encuentros y en el que no fueron pintadas en blanco, su paracorto Geraldo Perdomo salvó la honra de no recibir un no- hitter por parte del pitcheo de las Estrellas.

Una ofensiva tan anémica en la que apenas promedian .212, los cuales son 36 puntos menos que los ocupantes del tercer puesto en bateo, tiene a los aguiluchos con foja de 1-6, cuya situación no deja de ser crítica y delicada.

El miércoles fueron blanqueadas 1-0 por los Tigres, la segunda que recibían en noches seguidas, pues el martes habían caídos 6-0 ante las Estrellas.

Esta anémica ofensiva ha llevado a los cibaeños a anotar apenas 12 vueltas en sus primeros siete choques una proporción de 1.7 vueltas por partidos y 17 menos que las marcadas por los Tigres ocupantes del tercer puesto en ese renglón. El Escogido lidera con 44 y las Estrellas suman 31.

Lo de las Aguilas es más que penoso, según reportó Luichy Sánchez en su cuenta de X, en ninguno de sus siete encuentros los bates de las Aguilas no han anotado carrera después del quinto episodio y solo exhiben una en el cuarto y la misma llegó por elevado de sacrificio.

Un equipo que en la Regular se combinó para 129 extrabases, primero en la Liga, en la actualidad suman solo 10 (9 dobles y un vuelacercas), muy por debajo de los melenudos, que tienen 33, los verdes suman 24 y los felinos 17. El único jonrón aguilucho salió del bate de Harold Ramírez en el segundo episodio del choque del sábado en que superaron 7-6 al Escogido.

Las Aguilas aún cuentan con espacio para recuperarse, pero en cada fracaso se reducen sus posibilidades, hecho que indican que deben comenzar a ganar partidos desde esta noche cuando reciban a los Leones.