Siguiendo el round robin.. El Escogido se comió al Tigre en la capital, por la vía de paliza..Incluyó jonrón de Sócrates Brito, y ahora los rojos se colocan en 3-3, ocupando la tercera posición del standing. Licey ahora con 4-2, empatados con las Estrellas en primer lugar.

- Las Estrellas dominaron a las Aguilas en Santiago , también por paliza, y mejoran su marca a 4-2. En la ofensiva hubo de todo, incluyendo jonrón de José Barrero. Fue tremenda exhibición de gallardía para Enny Romero, abridor aguilucho, quien tiró 7 innings de tres vueltas.

La ofensiva de las Aguilas da pena. La defensa aguilucha da verguenza, hacen todo tipo de disparates.. Anoche se vio una pelota del pitcher golpear en la cabeza del receptor Christian Betancourt, en pleno casco....¿Se puede creer?

Las Aguilas en 1-5, y ya sus fanáticos están empezando a despedirse del round robin.. Esta noche del miércoles tienen juego en la capital, contra Licey.

De Marichal

Alguien pregunta por la salud de Juan Marichal, y el dato es el siguiente.. Hace unos días fue operado en una ciudad de Nueva York por un tema del corazón y todo salió bien.. Ahora está en descanso en su residencia, con buena recuperación. No hay alarma.

Los gerentes

En las primeras décadas de la pelota dominicana el puesto de Gerente General prácticamente no existía. ¿Qué es un Gerente de un equipo del deporte profesional, en este caso el beisbol?

Es un ejecutivo-empleado encargado de conformar el equipo, contratar manager, coaches y jugadores, y para ello tiene los poderes de decisión (supuestamente). En los Estados Unidos y Europa eso funciona muy bien, aunque por allá intervienen los dueños cuando se trata de grandes contratos.

En Lidom, un Gerente tiene las mismas funciones, pero en algunos escenarios trabaja muy de cerca con su jefe inmediato. Puede ser con el Presidente del equipo, que necesariamente no es el dueño o accionista mayor. En los últimos tiempos, inclusive, se ha creado un puesto superior que se llama “Vicepresidente de Operaciones”, a quien se reporta.

En los primeros tiempos, el Presidente en funciones también era Gerente. Recuerdo los casos de Rafael Antún en las Estrellas, los distintos presidentes de las Aguilas, Escogido y Licey. Con los Leones se dio un binomio de Presidente – y Gerente con Fèlix Mario Aguiar y Quique Acevedo Gautier, los dos hombres del deporte y del beisbol. Quique era también scout para los Filis de Filadelfia.

En Licey el caso más sonoro fue el de Monchìn Pichardo, que agotó un largo período de más de 20 años como Presidente-Gerente, ganó torneos locales y Series del Caribe, y su fama trascendió fronteras.

En estos días, los equipos locales tienen presidente y Gerente, pero en cada caso es particular. En los Gigantes, está el joven ejecutivo Alfredo Acebal Rizek con la gerencia de Luis Urueta, en las Aguilas el presidente designado Victor García Sued con Angel Ovalles de gerente.

En Licey el presidente es Ricardo Ravelo y Audo Vicente en la gerencia, y en el Escogido el presidente actual Eduardo Najri y Luis Rojas tiene 8 años en la gerencia..En las Estrellas el presidente es el empresario Miguel Feris y el gerente José Mejía, y en los Toros el presidente es Luis Rodríguez Amiama con la gerencia de Jesús Mejía. Rodríguez Amiama se deja ver poco, y Mejía ha agotado dos años en la gerencia, con el infortunio de que el equipo ha sido eliminado en ambas ocasiones.

Ovalles fue electo Gerente del Año de Lidom, y ya tiene 6 años en el puesto, con un título de campeón. Y llega la pregunta: para el torneo 2024-25, ¿repiten todos o habrá cambios?.

EL FUTURO: Sobre estos seis gerentes, digamos lo siquiente:

- Los Toros no clasifican por segunda vez seguida, y eso pone en cuestionamiento el trabajo de Jesús Mejía. Sin embargo, el propio Mejía me confiesa que ya está laborando para el próximo torneo, a menos que la presidencia decida otra cosa.

-En el caso de los Gigantes del Cibao y Luis Urueta, el colombiano ya ha sido campeón como manager, y sus lazos con la MLB son fuertes. Ahora ha firmado un nuevo pacto como coach de banca de Texas Rangers. También me dice que tiene la total disposición de continuar, aunque su contrato actual finaliza en febrero.

- Ovalles enfrentará críticas fuertes si las Aguilas no cruzan a la final, pero ya veremos. Audo Vicente, del Licey, está firme en su club, y hasta hora lidera el round robin.. Luis Rojas pudiera enfrentar también problemas si los rojos no van a la final, y José Mejía, el debutante con las Estrellas, no figurea mucho, pero hace su trabajo en forma admirable. Las Estrellas ganaron la regular, y buscan un puesto en la final por cuarto año seguido.

- EL CABALLERO: Alguien me preguntó qué significaba el término El Caballero de Lidom,premio que le dieron a Kelvin Gutierrez, de los Gigantes y ahora con las Estrellas Orientales. En realidad, se trata del pelotero más “amistoso”, más caballeroso..

MALA SUERTE: Al dedo mala “Tó se le pega”. Un equipo de Taiwan prohibió la participación del pitcher Roenis Elias con las Aguilas, y los Nacionales de Washington retiraron el bate de Erick Mejía porque dizque lo van a convertir en lanzador.. ¿Y por qué no dejaron eso para el 25 de enero, cuál es la prisa? Además, parece una bobería porque se trata de un veterano de 30 años de edad, y hace unos 5 años jugó brevemente con Kansas City. Se ha convertido en utility pues juega infield y jardines.

DE MLB

- Los Atléticos de Oakland le dieron una extensión de 5 años y US$60 millones a su jonronero Brent Rooker… Este señor pegó 39 jonrones con 112 empujadas la pasada campaña… Dice el dato que el contrato de Luis Severino, de 3 años y US$66 millones, dado al dominicano Luis Severino, es el más largo y oneroso en la historia del club..

- Los rumores de MLB involucran a los Yanquis en un posible negocio para llevarse al venezolano Luis Arraez para jugar la segunda base..Y también a Boston, con un eventual intercambio con San Luis por el antesalista Nolan Arenado.